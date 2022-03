Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: πιθανή η 4η δόση το φθινόπωρο

"Όχι" στην άρση των μέτρων τον Απρίλιο ανέφεραν οι ειδικοί. Ποια είναι τα δεδομένα στη χώρα μας.

Την απόφαση να μη γίνει καμιά άρση μέτρου που ισχύει για τον κορονοϊό, μέχρι το τέλος Απριλίου, έλαβε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων και όπως τόνισε χαρακτηριστικά απόψε στην ενημέρωση του υπουργείου υγείας η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου «δεν είναι ακόμα η ώρα να ξεχάσουμε την covid». Στο ίδιο μήκος κύματος και η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Μίνα Γκάγκα, η οποία προσέθεσε ότι η πανδημία εξακολουθεί να είναι γύρω μας καθώς βλέπουμε ότι έχουμε αυξημένα κρούσματα.

Μάλιστα επισήμανε ότι καταγράφονται καθημερινά πάνω από 500 εισαγωγές ασθενών με covid-19 προσθέτοντας ωστόσο ότι ευτυχώς είναι αυξημένα και τα εξιτήρια. Η ίδια είπε πως η πίεση στο ΕΣΥ δεν είναι μεγάλη αλλά σημαντική.

Η κυρία Παπαευαγγέλου έκανε λόγο για «σταθεροποίηση της αυξητικής πορείας» και ζήτησε την προσοχή όλων, καθώς είπε ότι τα νέα κρούσματα αφορούν σε όλο και μεγαλύτερες ηλικίες.

Έκανε λόγο για 176.000 ενεργά κρούσματα στη χώρα και είπε ότι βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση της παραλλαγής Ο2.

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να υποεκτιμάται σήμερα, καθώς αρκετοί άνθρωποι κάνουν self test και παραμένουν στο σπίτι, χωρίς να δηλώνουν στον ΕΟΔΥ ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Η ίδια μίλησε και θετικότητα επταημέρου στο 8,2% και επικράτηση της παραλλαγής Ο2 σε ποσοστό 77% στο σύνολο των κρουσμάτων. «Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων μας ανησυχεί», είπε καθώς έχει φτάσει στα 41 έτη, προσθέτοντας ότι υπάρχει αύξηση στα κρούσματα και στους άνω των 60 ετών, κάτι που «ίσως συμβάλει στην αύξηση των εισαγωγών τις επόμενες εβδομάδες».

Αισιόδοξο είναι το γεγονός, ότι παραμένουν σταθερά τα κρούσματα στα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφεται 15% αύξηση των εισαγωγών σε κλίνες covid και μικρή αποκλιμάκωση στις διασωληνώσεις και στους θανάτους.

Η ίδια είπε ότι η έξαρση οφείλεται στην παραλλαγή Ο2 και εκτίμησε ότι το κύμα θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το θετικό, όπως είπε, είναι ότι η παραλλαγή αυτή προκαλεί ήπια νόσο «γι' αυτό βλέπουμε καθημερινά την ψαλίδα μεταξύ νέων κρουσμάτων και σκληρών δεικτών να ανοίγει».

Η κυρία Παπαευαγγέλου έκανε έκκληση για ακόμη μία φορά σε όσους επέλεξαν να μην εμβολιαστούν να προσέχουν ακόμη περισσότερο. Κι αυτό γιατί «οι θάνατοι των δύο τελευταίων εβδομάδων δείχνουν να είναι περισσότεροι σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη».

Από την πλευρά του αναπληρωτής καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης είπε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, «τουλάχιστον 10 self test έχει κάνει ο καθένας από μας στη χώρα», ενώ απέδωσε στον εμβολιασμό το χαμηλό ποσοστό που καταγράφουν οι αριθμοί όσον αφορά τους σκληρούς δείκτες, δηλαδή τις διασωληνώσεις και τους θανάτους.

«Σιγά-σιγά μαθαίνουμε να ζούμε με τον ιό» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «οι ευπαθείς και οι ηλικιωμένοι δεν θα πρέπει να τον υποτιμούν και να έρχονται άμεσα σε επαφή με το θεράποντα γιατρό τους» για να τους δώσει τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν.

Όπως τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι οι ανεμβολίαστοι στις μεγάλες ηλικίες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα αντιικά φάρμακα, είπε ότι « έχουν μεγάλη ζήτηση καθώς γίνονται περίπου 700 αιτήσεις την ημέρα» και η εκτίμηση είναι -παρότι τα στοιχεία, είναι πρόωρα- ότι η χρήση τους έχει αποτρέψει νοσηλείες. Ωστόσο επεσήμανε ότι οι γιατροί μόνο ξέρουν ποιοι θα πρέπει να πάρουν και ποιο φάρμακο και γι' αυτό θα πρέπει οι ασθενείς να τους συμβουλεύονται.

Ακόμη, η Βάνα Παπαευαγγέλου απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την τέταρτη δόση του εμβολίου και επεσήμανε πως έχει ξεκινήσει μία σχετική συζήτηση στην Επιτροπή για την τέταρτη δόση του εμβολίου. Μάλιστα τόνισε πως η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια της τρίτης δόσης υπερτερεί των δύο. «Το φθινόπωρο πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί μια επαναληπτική δόση. Όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται η πιθανότητα μόλυνσης. Όμως η προστασία της τρίτης δόσης για σοβαρή νόσο και θάνατο είναι πολύ μεγάλη, δεν συγκρίνεται η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις δύο δόσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

