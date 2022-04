Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: "Κοκτέιλ" ζέστης, σκόνης και λασποβροχής

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς νοτιάδες. Πότε αναμένεται ύφεση των φαινομένων.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα και, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών του Σαββάτου τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση και θα περιοριστούν στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, όμως από αύριο το πρωί θα ενταθούν εκ νέου και θα επεκταθούν και πάλι στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση λασποβροχών.

Το επεισόδιο βροχοπτώσεων για την Παρασκευή αναμένεται να είναι Κατηγορίας 2, όσον αφορά τον πενταβάθμιο Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI) του meteo, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν, κυρίως, τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Νότιοι άνεμοι 6 έως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, οι οποίοι έως το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουν εξασθένηση και προς το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 6 έως 7 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί άνεμοι 3 έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υψηλός κυματισμός που αναμένεται κυρίως στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στις ακτές, γι' αυτό συνιστάται προσοχή.

