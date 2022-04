Οικονομία

Eurostat: O πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 8% στην Ελλάδα

Ιστορικό ρεκόρ 7,5% στην Ευρωζώνη. Η σύγκριση με τον Φεβρουάριο και οι αυξήσεις στις τιμές.

Νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφει το Μάρτιο ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ, ο οποίος διαμορφώνεται στο 7,5%, από 5,9% το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Μάρτιο (44,7% έναντι 32% το Φεβρουάριο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (5%, έναντι 4,2% τον Φεβρουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (3,4%, έναντι 3,1% τον Φεβρουάριο) και τις υπηρεσίες (2,7%, έναντι 2,5% τον Φεβρουάριο).

Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 8% το Μάρτιο, έναντι 6,3% το Φεβρουάριο. Τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη καταγράφουν τον Μάρτιο η Λιθουανία (15,6%), η Εσθονία (14,8%), η Ολλανδία (11,9%) και η Λετονία (11,2%). Ο χαμηλότερος πληθωρισμός σημειώνεται στη Γαλλία (5,1%), την Πορτογαλία (5,5%) και στη Φινλανδία (5,6%)

