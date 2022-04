Οικονομία

Λαβρόφ: “Είμαστε φίλοι” με την Ινδία, ελπίζουμε να παρακάμψει τις κυρώσεις στο εμπόριο

Η Ρωσία θα αυξήσει τη χρήση μη δυτικών νομισμάτων για εμπόριο με χώρες όπως η Ινδία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της, ενώ χαιρέτισε την Ινδία ως φίλη χώρα που δεν έχει «μονόπλευρη άποψη» για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αποστολή του Λαβρόφ για ενίσχυση της στήριξης από μια χώρα την οποία η Μόσχα θεωρεί εδώ και καιρό συμμαχικό κράτος πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τις συνομιλίες υψηλόβαθμων Αμερικανών και Βρετανών αξιωματούχων στο Νέο Δελχί, που στόχο είχαν να πείσουν την ινδική κυβέρνηση να αποφύγει την υπονόμευση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Ινδία και η Κίνα είναι οι μόνες μεγάλες χώρες που δεν έχουν καταδικάσει τις ενέργειες της Ρωσίας. Μετά την επίσκεψη του Λαβρόφ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, το Πεκίνο δήλωσε ότι είναι «περισσότερο αποφασισμένο» να αναπτύξει διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία.

«Είμαστε φίλοι», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου ύστερα από συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό του Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, προσθέτοντας ότι η Ινδία βλέπει την κρίση στην Ουκρανία με βάση «το σύνολο των γεγονότων και όχι μονόπλευρα».

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας είχε δημιουργήσει πριν από αρκετά χρόνια ένα σύστημα για τη γνωστοποίηση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και ότι η Ινδία έχει ένα αντίστοιχο σύστημα.

«Είναι απολύτως σαφές ότι ολοένα και περισσότερες συναλλαγές θα γίνονται μέσω αυτού του συστήματος που χρησιμοποιεί εθνικά νομίσματα, παρακάμπτοντας το δολάριο, το ευρώ και άλλα νομίσματα», δήλωσε ο ίδιος.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αμυντικού εξοπλισμού της Ινδίας και ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα χρησιμοποιήσουν ένα μηχανισμό ρουπίας-ρουβλίου για το εμπόριο πετρελαίου, στρατιωτικού εξοπλισμού και άλλων προϊόντων.

«Θα είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε όποια προϊόντα θέλει να αγοράσει η Ινδία», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βρεθεί ένας τρόπος για να παρακαμφθούν τα τεχνητά εμπόδια που δημιουργούν οι παράνομες μονομερείς κυρώσεις από τη Δύση. Αυτό σχετίζεται επίσης και με το πεδίο της στρατιωτικής τεχνικής συνεργασίας».

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

«Χωρίς πυρηνικά, εκτός συνασπισμών, ουδέτερο καθεστώς --αυτό τώρα αναγνωρίζεται ως το απολύτως απαραίτητο», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Λαβρόφ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι πριν αναχωρήσει σήμερα το βράδυ.

