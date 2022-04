Κοινωνία

Συνελήφθη με εκατοντάδες χιλιάδες κροτίδες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν στην έρευνα που έκαναν στην αποθήκη οι αστυνομικοί.

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα βεγγαλικά, πυροτεχνήματα και παιδικά αθύρματα .

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τον άνδρα έξω από αποθήκη, που διατηρεί σε περιοχή της Αττικής και σε αστυνομικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν ένα χαρτοκιβώτιο, που περιείχε 2.000 κροτίδες, ενώ σε έρευνα, που ακολούθησε στην αποθήκη του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ακόμη 365.100 κροτίδες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.