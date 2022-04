Τοπικά Νέα

Ρόδος - Καταγγελία: βιασμός ανήλικης από τον πατέρα της

Οι Αρχές έχουν απομακρύνει την έφηβη από το πατρικό σπίτι της. Τι λέει η μητέρα για όσα υποστηρίζει το κορίτσι. Πώς ξεκίνησε από το σχολείο η διαδικασία για την καταγγελία.

Μια νέα, εξαιρετικά περίεργη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης και δη μιας 16χρονης από τον πατέρα της απασχολεί την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου κατόπιν παραγγελίας για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Προηγήθηκε η έκδοση διάταξης του Εισαγγελέα Υπηρεσίας για την απομάκρυνση της ανήλικης από την οικία της και την προσωρινή διαμονή της σε προστατευμένο περιβάλλον, καθώς και την απαγόρευση της μεταξύ υπαιτίου και θύματος επικοινωνίας

Κρίθηκε ειδικότερα ότι η ανήλικη που διανύει την ευαίσθητη εφηβική ηλικία, επειδή οι γονείς της δεν μπορούν να την προστατεύσουν, πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από το οικογενειακό της περιβάλλον λόγω των ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και διατάχθηκε η προσωρινή διαμονή της σε προστατευμένο περιβάλλον και συγκεκριμένα στην οικία συγγενικού της προσώπου.

Η υπόθεση κινήθηκε την 31η Μαρτίου 2022 μετά από αναφορά διευθυντή Λυκείου της πόλεως Ρόδου για την κακοποίηση της 16χρονης.

Μια μέρα ενωρίτερα εργαζόμενη στο κυλικείο του σχολείου παρουσιάστηκε ενώπιον της υποδιεύθυντριας και ενημέρωσε πως η μαθήτρια της απεκάλυψε πως βιάστηκε από τον βιολογικό της πατέρα προ 10ημέρου.

Η μαθήτρια ακολούθως φέρεται, κλαίγοντας, να επανέλαβε την καταγγελία της αυτή και στην υποδιευθύντρια λέγοντας της μάλιστα πως δεν θέλει να ξαναπάει στην οικία της.

Ακολούθως ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, που διενεργεί, όπως προαναφέρθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας η μητέρα της ανήλικης φέρεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς της, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση της ίδιας παρουσία παιδοψυχολόγου.

