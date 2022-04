Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οπισθοχωρούν οι Ρώσοι

Εικόνες φρίκης στην Μπούτσα, εντοπίστηκαν πτώματα σε δρόμο. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τους Ρώσους ότι ναρκοθετούν περιοχές απ' όπου αποχωρούν.



Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο όλων των εδαφών της περιφέρειας του Κιέβου, ανακοίνωσε η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ.

«Όλη η περιοχή του Κιέβου απελευθερώθηκε από τον εισβολέα» ανέφερε η Μαλιάρ σε ανάρτηση στο Facebook.

Την ίδια ώρα, ένας διάδρομος προσγείωσης αεροδρομίου και μια αποθήκη καυσίμων υπέστησαν ζημιές κοντά στην πόλη Μίρχοροντ, στην περιφέρεια της Πολτάβας, από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Την πληροφορία αυτή ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ντμίτρο Λούνιν, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τους Ρώσους ότι ναρκοθετούν περιοχές απ' όπου αποχωρούν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τους Ρώσους στρατιώτες ότι ναρκοθετούν σκοπίμως τις περιοχές της βόρειας Ουκρανίας από όπου αποσύρονται ή εκδιώκονται από τις ουκρανικές δυνάμεις. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έχει ανακτήσει τον έλεγχο τουλάχιστον 30 κωμοπόλεων και χωριών στην περιοχή του Κιέβου αφότου η Ρωσία ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι θα περιορίσει τις επιχειρήσεις της γύρω από την πρωτεύουσα για να επικεντρωθεί στις μάχες στα ανατολικά.

«Στον βορρά της χώρας μας, οι εισβολείς φεύγουν. Αργά, αλλά αισθητά. Σε ορισμένες περιοχές τους διώχνουμε με μάχες. Αλλού, εγκαταλείπουν οι ίδιοι τις θέσεις τους», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, χωρίς να παρουσιάσει κάποιες αποδείξεις. «Ναρκοθετούν όλα αυτά τα εδάφη. Τα σπίτια, τον εξοπλισμό, ακόμη και τα πτώματα», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε ένα αίτημα να σχολιάσει αυτούς τους ισχυρισμούς και το Reuters δεν ήταν σε θέση να τους επιβεβαιώσει από άλλες, ανεξάρτητες πηγές.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάλεσαν τους κατοίκους των περιοχών που μόλις απελευθερώθηκαν κοντά στο Κίεβο να είναι σε επαγρύπνηση γιατί, όπως λένε, βρέθηκαν πάνω από 1.500 εκρηκτικά μέσα σε μία ημέρα, σε έρευνες στο χωριό Ντμιτρίφκα, στα δυτικά της πρωτεύουσας.

Ο Ζελένσκι είπε ότι καταβάλλεται προσπάθεια για την αποναρκοθέτηση των περιοχών και συμβούλευσε τους κατοίκους που έφυγαν να μην επιστρέψουν τώρα. «Είναι ακόμη αδύνατον να επιστρέψουμε σε μια φυσιολογική ζωή», προειδοποίησε.

Πρώματα εντοπίστηκαν στην Μπούτσα μετά την αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών



Τα πτώματα τουλάχιστον 20 ανθρώπων, που ήταν ντυμένα με πολιτικά ρούχα, εντοπίστηκαν σε έναν δρόμο στην Μπούτσα, την κωμόπολη στα βορειοδυτικά του Κιέβου που οι Ουκρανοί στρατιώτες ανακατέλαβαν από τους Ρώσους, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ένας από τους νεκρούς άνδρες είχε τα χέρια δεμένα. Τα πτώματα ήταν σκορπισμένα σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Προς το παρόν είναι άγνωστο πώς σκοτώθηκαν. Ο ένας έφερε ένα μεγάλο τραύμα στο κεφάλι.

Τις τελευταίες ημέρες οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από πολλές κοινότητες κοντά στην πρωτεύουσα, αφού δεν κατάφεραν να την περικυκλώσουν.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Μπούτσα «απελευθερώθηκε» όμως η κωμόπολη έχει υποστεί τεράστια καταστροφή από τις μάχες. Οι δημοσιογράφοι που πήγαν εκεί είδαν τεράστιες τρύπες, που προφανώς προκλήθηκαν από βλήματα, στα σπίτια και πολλά αυτοκίνητα, κατεστραμμένα ολοσχερώς.

Τα 16 από τα πτώματα που βρέθηκαν σε αυτόν τον δρόμο βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο ή στην άκρη του. Τα τρία ήταν στη μέση του δρόμου και άλλο ένα στην αυλή ενός σπιτιού. Ένα ανοιχτό ουκρανικό διαβατήριο βρισκόταν στο έδαφος, δίπλα στον άνδρα που βρέθηκε με τα χέρια δεμένα στην πλάτη με ένα κομμάτι άσπρο ύφασμα.

Όλοι οι άνδρες φορούσαν χειμωνιάτικα παλτά ή ζακέτες, παντελόνι τζιν ή φόρμα και αθλητικά παπούτσια ή μπότες. Δύο κείτονταν δίπλα σε μηχανάκια, ένας δίπλα σε ένα αυτοκίνητο. Κάποιοι ήταν ξαπλωμένοι ανάσκελα, άλλοι μπρούμυτα. Εκτιμάται ότι τα πτώματα βρίσκονταν εκεί επί αρκετές ημέρες.

Ρωσικές δυνάμεις διέλυσαν διαδήλωση των κατοίκων του Ενερχοντάρ

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στο Ενερχοντάρ, στη νότια Ουκρανία, όταν οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν χρήση οβίδων και βομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν μια διαδήλωση των κατοίκων, σύμφωνα με μια Ουκρανή αξιωματούχο.

«Σήμερα στο Ενερχοντάρ οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν και πάλι για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο», έγραψε στο Facebook η Λιουντμίνα Ντενισόβα, η οποία είναι αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό Κοινοβούλιο. «Οι κατακτητές χρησιμοποίησαν βομβίδες κρότου και άνοιξαν πυρ με όλμους εναντίον των κατοίκων. Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα», πρόσθεσε.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να φεύγουν τρέχοντας από μια πλατεία του Ενερχοντάρ, ενώ γύρω σημειώνονται εκρήξεις και υψώνονται σύννεφα λευκού καπνού.

«Ορισμένοι διαδηλωτές οδηγήθηκαν δια της βίας σε αστυνομικά βανάκια και μεταφέρθηκαν σε άγνωστο σημείο», πρόσθεσε η Ντενίσοβα, κατηγορώντας τις ρωσικές δυνάμεις ότι «τρομοκρατούν τον πληθυσμό» από την ημέρα που κατέλαβαν την πόλη, στις αρχές Μαρτίου.

