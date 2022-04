Κόσμος

Ουκρανία: Κοντά σε συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στην Τουρκία

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση κορυφής, μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πιθανότατα στην Τουρκία, αναφέρει το Interfax Ukraine επικαλούμενο ουκρανό διαπραγματευτή.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Πούτιν και τον Ζελένσκι την Παρασκευή «και φάνηκε να επιβεβαιώνει από την πλευρά του ότι είναι έτοιμοι να κανονίσουν μια συνάντηση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο διαπραγματευτής Ντέιβιντ Αραχαμία.

Το ουκρανικό πρακτορείο μετέδωσε ότι το προσεχέδιο ειρήνευσης είναι αρκετά προχωρημένο ώστε να επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων κορυφής. Η Ρωσία δέχεται τις θέσεις της Ουκρανίας με εξαίρεση την θέση του Κιέβου για την Κριμαία σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο.

«Οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου "δεν είναι εύκολες" αλλά συνεχίζονται»

Οι συνομιλίες της Ρωσίας με την Ουκρανία δεν είναι εύκολες, όμως το σημαντικό είναι ότι συνεχίζονται, φέρεται να δήλωσε από πλευράς του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που αναμεταδίδει πληροφορίες του ρωσικού πρακτορείου RIA.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία θα ήθελε να συνεχιστούν οι συνομιλίες στη γειτονική Λευκορωσία, αλλά το Κίεβο ήταν αντίθετο με αυτήν την ιδέα. Οι δύο πλευρές είχαν πολλούς γύρους συνομιλιών στη Λευκορωσία τον περασμένο μήνα, μέχρι που οι αντιπροσωπείες τους συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το RIA ο Πεσκόφ έδωσε συνέντευξη την τηλεόραση της Λευκορωσίας, η οποία πρόκειται να μεταδοθεί αργότερα απόψε.

Ο εκπρόσωπος φέρεται να είπε ότι ένας από τους στόχους της στρατιωτικής επιχείρησης της Μόσχας στην Ουκρανία είναι να «σώσει» τις αυτοανακηρυχθείσεις «δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ και να τις αποκαταστήσει στα σύνορα του 2014. Το Κρεμλίνο αναμένει επίσης να απαγορευτούν στην Ουκρανία οι «εθνικιστικές ιδέες» και ότι η ρωσική γλώσσα θα ανακτήσει τη θέση της στη χώρα.