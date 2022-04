Πολιτισμός

Red Hot Chili Peppers - Λεωφόρος της Δόξας: ένα αστέρι για το συγκρότημα (εικόνες)

Οι Red Hot Chili Peppers τιμήθηκαν με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Οι Red Hot Chili Peppers τιμήθηκαν με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ για τις τέσσερις δεκαετίες τους στη μουσική βιομηχανία

Το συγκρότημα από το Λος Άντζελες, που δημιουργήθηκε το 1983, επέστρεψε με το 12ο άλμπουμ του «Unlimited Love».

Την παραμονή της κυκλοφορίας του άλμπουμ, οι Red Hot Chili Peppers με την τρέχουσα σύνθεση, Άντονι Κίντις, Τζον Φρουσιάντε, Τσαντ Σμιθ και Φλι ήταν παρόντες στην τελετή για να παραλάβουν το 2.717ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Ο κιθαρίστας Τζον Φρουσιάντε – που επέστρεψε στους Red Hot Chili Peppers το 2019 μετά από σχεδόν μια δεκαετία – μίλησε πρώτος, θυμήθηκε ότι μετακόμισε για πρώτη φορά στο Χόλιγουντ όταν ήταν έφηβος το 1987 και ευχαρίστησε «όλους στον κόσμο για τους οποίους η μουσική σημαίνει κάτι».

Στη συνέχεια, ο Φλι αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση του με τη Λεωφόρο της Δόξας λέγοντας στους παρευρισκόμενους ότι «έτρεχε» εκεί ως νεαρός και έπαιζε τρομπέτα στο κοντινό πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

«Ξέρω αυτόν τον δρόμο μέσα έξω και ο δρόμος με γνωρίζει και όποτε ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, αυτός ο δρόμος ήταν πάντα μέρος του εαυτού μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που τώρα μπορούμε να γίνουμε μέρος του»» είπε.

Ο Τσαντ Σμιθ έκανε λόγο για «καταπληκτική προσέλευση» στην τελετή και αναφέρθηκε στα παλαιότερα μέλη του συγκροτήματος. «Πρέπει να κάνω μνεία στον αδερφό μου, Τέιλορ Χόκινς», συνέχισε αναφερόμενος στον ντράμερ των Foo Fighters, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, «τον αγαπώ και θα μας λείψει τόσο πολύ».

Ο Σμιθ πρόσθεσε: «Κυκλοφορεί τριγύρω Θα γελούσε και θα έκανε ένα ωραίο έξυπνο σχόλιο για όλο αυτό το πράγμα και τον αγαπώ».

«Για μένα, αυτή δεν είναι μια ιστορία ατόμων. Λατρεύω τον Τσαντ, τον Φλι, τον Τζον, πολύ. Είναι εκπληκτικά ταλαντούχοι. Κάτι συμβαίνει όταν είμαστε μαζί που είναι πολύ σπουδαιότερο απ΄ ότι όταν είμαστε μεμονωμένα μέρη» τόνισε ο τραγουδιστής του γκρουπ, Άντονι Κίντις.

«Ξεκινήσαμε να παίζουμε μουσική σε μπαρ πάνω και κάτω σε αυτόν τον δρόμο και να κάνουμε μια χούφτα ανθρώπων να χορεύουν. Μείναμε μαζί ως ομάδα και ως συγκρότημα και τώρα μπορούμε να κάνουμε τους πάντες να χορεύουν και να νιώθουν χαρά», ανέφερε ο Κίντις.

Ο Τζορτζ Κλίντον παραγωγός του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος «Freaky Styley», το οποίο κυκλοφόρησε το 1985 και ο ηθοποιός Γούντι Χάρελσον μίλησαν επίσης για τους Red Hot Chili Peppers.

