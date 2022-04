Κοινωνία

Ληστές τραπεζών και σούπερ μάρκετ: Τα όπλα, οι μεταμφιέσεις και ο τρόπος δράσης (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες. Πως δρούσαν τα μέλη της συμμορίας, σε ποιες περιοχές χτυπούσαν.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε καταστήματα Τραπεζών, Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Σούπερ Μάρκετ, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν πρωινές και μεσημβρινές ώρες της 1ης Απριλίου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ανωτέρω Υπηρεσίας, στις περιοχές της Παλλήνης και της Καλλιθέας, τέσσερις Έλληνες, τρεις άνδρες ηλικίας 17, 19 και 38 ετών και 41χρονη γυναίκα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, λίγο πριν τη σύλληψή τους, ο 38χρονος φορώντας μάσκα σιλικόνης εισήλθε σε κατάστημα Τράπεζας στην περιοχή της Παλλήνης και με την απειλή όπλου αφαίρεσε από τα ταμεία χρηματικό ποσό. Ακολούθως εξήλθε του καταστήματος, επιβιβάσθηκε σε αυτοκίνητο που τον ανέμενε, με οδηγό την 41χρονη. Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, που κινήθηκαν άμεσα, τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.

Η ανωτέρω Υπηρεσία, είχε συστήσει ειδική ομάδα, για την αναζήτηση και σύλληψη των μελών εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τουλάχιστον από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022, διέπραττε ένοπλες ληστείες σε διάφορα καταστήματα, κυρίως Τραπεζών, Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Σούπερ Μάρκετ, στην περιοχή της Αττικής.

Η εγκληματική οργάνωση διακρινόταν για την διαρκή δράση της, ενώ ακολουθούσε κανόνες ιεραρχίας με τα μέλη της να ενεργούν με διακριτούς ρόλους (φυσικός αυτουργός, τσιλιαδόροι και οδηγός οχήματος προσέγγισης και διαφυγής).

Ως προς τον τρόπο δράσης, ο φυσικός αυτουργός εισέρχονταν στο κατάστημα έχοντας πλήρως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του είτε με κράνος μοτοσικλετιστή, είτε με μάσκα σιλικόνης και γυαλιά ηλίου. Στη συνέχεια ακινητοποιούσε με την απειλή πιστολιού τους υπαλλήλους των καταστημάτων και κατόπιν αφαιρούσε τα χρήματα των ταμείων, τοποθετώντας τα σε τσαντάκι που έφερε μαζί του.

Ως οχήματα μετάβασης και διαφυγής, από τα σημεία των ληστειών, επέλεγαν κυρίως μοτοσικλέτες, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτατη διαφυγή τους. Επιπρόσθετα, στις συγκεκριμένες μοτοσικλέτες τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Εκτός όμως από τις μοτοσικλέτες, χρησιμοποιούσαν και αυτοκίνητο, το οποίο στάθμευαν πλησίον του στόχου της ληστείας. Ακολούθως, ο φυσικός αυτουργός επιβιβαζόταν σε μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ένας εκ των συνεργών του και από κοινού μετέβαιναν στο ακριβές σημείο όπου θα λάμβανε χώρα η ληστεία.

Μετά τη ληστεία, ο φυσικός αυτουργός επιβιβαζόταν εκ νέου στη μοτοσυκλέτα ως συνεπιβάτης και επέστρεφαν στο σημείο, που βρισκόταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο και απομακρυνόταν από την περιοχή. Επιπρόσθετα, κατά την διάπραξη των ληστειών, τρίτο μέλος της οργάνωσης παρέμενε σε κοντινό σημείο έχοντας το ρόλο του παρατηρητή-τσιλιαδόρου.

Τον αρχηγικό ρόλο της εγκληματικής οργάνωσης είχε ο 38χρονος, ο οποίος επιπλέον λειτουργούσε ως φυσικός αυτουργός, ενώ αναλάμβανε τον ρόλο του συντονιστή και επόπτη των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατά τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν επτά υποθέσεις ληστειών σε καταστήματα Τραπεζών, τρεις σε Σούπερ Μάρκετ, μία σε κατάστημα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και μία σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας.

Το συνολικό ποσό που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνει τις 37.000 ευρώ.

Διενεργήθηκαν τρεις έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 3.885 ευρώ, πιστόλι, κινητά τηλέφωνα, είδη ρουχισμού, μάσκα σιλικόνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται

