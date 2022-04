Οικονομία

Ρωσία - Φυσικό αέριο: Η Σλοβακία θα πληρώσει σε ρούβλια “εάν χρειαστεί”

Τι δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Σλοβακίας για το ενδεχόμενο πληρωμής σε ρούβλια, αλλά και για μια κοινή απόφαση από την ΕΕ.



Ο υπουργός Οικονομικών της Σλοβακίας, η οποία καλύπτει με ρωσικό φυσικό αέριο περίπου το 85% της ζήτησης, είπε ότι η χώρα θα πληρώνει σε ρούβλια, εφόσον χρειαστεί, καθώς δεν μπορεί να αποκοπεί από τις ρωσικές ροές. Ωστόσο, σημείωσε ότι στηρίζει τη λήψη μιας κοινής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ρωσία έχει ζητήσει να πληρώνεται σε ρούβλια για το φυσικό αέριο που παραδίδει, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις σε ευρώ ή σε δολάρια δεν θα ικανοποιήσουν αυτό το αίτημα.

«Το αέριο δεν πρέπει να σταματήσει», είπε ο Σλοβάκος υπουργός Ρίτσαρντ Σούλικ στο τηλεοπτικό κανάλι RTVS. «Αν υπάρχει όρος να πληρώνουμε σε ρούβλια, τότε θα πληρώσουμε σε ρούβλια».

Ο Σούλικ είπε ότι η Σλοβακία θα συνεχίσει να εργάζεται με την ΕΕ για την υιοθέτηση μιας κοινής στάσης.

Ο σλοβακικος πάροχος SPP ανέφερε πάντως ότι πλήρωσε τον Μάρτιο σε ευρώ, όπως ορίζει η σύμβασή του.

Ο Σούλικ είπε ότι η χώρα έχει στη διάθεσή της έξι εβδομάδες για να βρει μια λύση μέχρι την επόμενη πληρωμή, που πρόκειται να γίνει στις 20 Μαΐου.

