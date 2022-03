Οικονομία

Φυσικό αέριο: το τελεσίγραφο Πούτιν και οι αντιδράσεις τις Δύσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δεν κάνουμε φιλανθρωπίες" διαμήνυσε μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος που έστειλε τελεσίγραφο για την πληρωμή του φυσικού αερίου μόνο με ρούβλια από την 1η Απριλίου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι υπέγραψε το διάταγμα με βάση το οποίο οι ξένοι αγοραστές φυσικού αερίου θα πρέπει να πληρώνουν σε ρούβλια από την 1η Απριλίου και οι συμβάσεις θα διακόπτονται εφόσον δεν καταβάλλονται αυτές οι πληρωμές.

«Προκειμένου να αγοράσουν ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει να ανοίξουν λογαριασμούς σε ρούβλια σε ρωσικές τράπεζες. Από αυτούς τους λογαριασμούς θα γίνονται οι πληρωμές για το αέριο που παραδίδεται, αρχής γενομένης από αύριο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Αν δεν γίνουν αυτές οι πληρωμές, θα το θεωρήσουμε αθέτηση εκ μέρους των αγοραστών, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Κανείς δεν μας πουλάει τίποτα δωρεάν, ούτε κι εμείς θα κάνουμε φιλανθρωπία – δηλαδή, τα υπάρχοντα συμβόλαια θα διακοπούν», πρόσθεσε.

Το διάταγμα καθορίζει τον μηχανισμό που θα χρησιμοποιούν οι αγοραστές για να μεταφέρουν ξένο νόμισμα σε έναν ειδικό λογαριασμό σε μια ρωσική τράπεζα η οποία στη συνέχεια θα στέλνει ρούβλια πίσω στον αγοραστή για να πληρώσει για το φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η αλλαγή αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει την εθνική κυριαρχία της Ρωσίας, η οποία θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της σε όλα τα συμβόλαια.

Με βάση το διάταγμα, οι ξένοι αγοραστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικούς λογαριασμούς στην τράπεζα Gazprombank για το φυσικό αέριο που εισάγουν. Ο ξένος αγοραστής θα καταθέτει συνάλλαγμα σε έναν ειδικό λογαριασμό, αποκαλούμενο «λογαριασμό Κ». Η Gazprombank στη συνέχεια θα αγοράζει ρούβλια για λογαριασμό του και θα τα μεταφέρει σε έναν άλλο «ειδικό λογαριασμό Κ». Κατόπιν, η τράπεζα θα μεταφέρει τα ρούβλια από τον «λογαριασμό Κ» του ξένου αγοραστή στους λογαριασμούς της Gazprom.

Η Gazprombank μπορεί να ανοίξει τέτοιους λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται η παρουσία κάποιου εκπροσώπου του ξένου αγοραστή.

Σολτς: Οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα πληρωθούν σε ευρώ

Οι εταιρίες εισαγωγής φυσικού αερίου «θέλουν, μπορούν και θα πληρώσουν σε ευρώ», τόνισε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στην απαίτηση του Κρεμλίνου οι πληρωμές για τη ρωσική ενέργεια να γίνονται στο εξής σε ρούβλια και επανέλαβε ότι η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει να δοθεί η εντύπωση ότι μπορεί να την εκβιάσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ζήτησε δε για μία ακόμη φορά από τη Μόσχα άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, διευκόλυνση για την ανθρωπιστική βοήθεια και έντιμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Είδαμε τις συμβάσεις. Ορίζουν ότι οι πληρωμές γίνονται κατά κανόνα σε ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις σε δολάρια. Κατέστησα σαφές στον ρώσο πρόεδρο ότι έτσι θα παραμείνει. Οι εταιρίες θέλουν, μπορούν και θα πληρώσουν σε ευρώ», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον αυστριακό ομόλογό του Καρλ Νεχάμερ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ωστόσο ότι η εξάρτηση τόσο των χωρών τους όσο και άλλων ευρωπαϊκών χωρών από τη ρωσική ενέργεια δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή ένα εμπάργκο στις εισαγωγές από τη Ρωσία, ενώ όταν ρωτήθηκαν αν είναι απαίσιο το συναίσθημα να εξαρτάται κανείς από το ρωσικό αέριο, απάντησαν «ναι». Ο γερμανός καγκελάριος εκτίμησε μάλιστα ότι η χώρα του πιθανότατα θα έχει απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο και τον λιγνίτη έως το τέλος του έτους, αλλά για το αέριο απαιτείται, παραδέχτηκε, περισσότερος χρόνος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Αυστρία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο ουδέτερης χώρας για την Ουκρανία, ο Καρλ Νεχάμερ επισήμανε ότι η χώρα του είναι στρατιωτικά ουδέτερη, αλλά έχει θέση και άποψη και είναι αλληλέγγυα όταν υπάρχει διεθνής ανάγκη. «Είμαστε μέλος της ΕΕ, του ΟΑΣΕ και του ΟΗΕ», δήλωσε ο αυστριακός Καγκελάριος, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με την Ουκρανία, η οποία, όπως είπε, «πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό της τι θα σήμαινε η ουδετερότητα για τα δικά της εδάφη». Ο κ. Σολτς ανέφερε από την πλευρά του σημείωσε ότι οι ανατολικές χώρες έχουν μέλλον στην ΕΕ, αναφερόμενος όμως στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία «χρειάζονται σαφή ευρωπαϊκή προοπτική». Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, πρόσθεσε, τα καθιστά ευάλωτα στην επιρροή τρίτων», υπογράμμισε, ζητώντας να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Στο ίδιο πνεύμα ο κ. Νεχάμερ και υπό το πρίσμα της μακράς κοινής ιστορίας και παράδοσης με τις χώρες της περιοχής, τόνισε ότι «δεν χρειαζόμαστε μόνο λόγια περί ενδεχόμενης ευρωπαϊκής προοπτικής, αλλά και πράξεις», διαφορετικά, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα είναι εκτεθειμένες σε άλλες σφαίρες επιρροής, όπως της Ρωσίας, ή της Κίνας. Είναι σημαντικό «για τα γεωστρατηγικά μας συμφέροντα» να δοθεί ευρωπαϊκή προοπτική σε αυτούς τους ανθρώπους, πρόσθεσε.

Στείτ Ντιπάρτμεντ: Η απαίτηση της Μόσχας για πληρωμή σε ρούβλια αποτελεί ένδειξη «απελπισίας»

Η απαίτηση του Ρώσου προέδρου Βλανντίμιρ Πούτιν να πληρώσουν σε ρούβλια οι ξένοι αγοραστές για ρωσικό αέριο αποτελεί ένδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής «απελπισίας» της Μόσχας που προκλήθηκε από τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις.

Τα ευρωπαϊκά κράτη, ορισμένα από τα οποία βασίζονται κατά μεγάλο βαθμό στο ρωσικό αέριο, απέρριψαν την απαίτηση αυτή και Βερολίνο και Παρίσι τόνισαν ότι αυτή ισοδυναμεί με «εκβιασμό».

Ειδήσεις σήμερα:

Παπασάββας: Δεν δόθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα - Απρόσμενος ο θάνατος της Μαλένας

Ρούλα Πισπιρίγκου - Ρουγκάλας: πολλά θολά σημεία στον θάνατο της σπιτονοικοκυράς (βίντεο)

Ζάκυνθος: δύο φωτιές στο νησί (εικόνες)