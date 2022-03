Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ - ΕΕ για Ουκρανία και Ενέργεια

Ποια ζητήματα αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός, ποιες θέσεις θα κρατήσει στα “καυτά” μέτωπα, στις κρίσιμες συναντήσεις και στις συνεδριάσεις των ανώτατων οργάνων των συμμαχιών.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ όσο και για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο και των δύο συνόδων.

Ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα επαναλάβει τη στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία, στήριξη η οποία εκφράστηκε εμπράκτως από την πρώτη στιγμή με την ελληνική συνδρομή σε ανθρωπιστικό και αμυντικό υλικό, καθώς και τη στήριξη - χωρίς αστερίσκους - των δεσμών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας, όπως επιβάλλει η συμμαχική και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι αυτή η στήριξη, εξακολουθεί άλλωστε να εκφράζεται σε ανθρωπιστικό επίπεδο με την υποδοχή στην Ελλάδα Ουκρανών προσφύγων (13.000 μέχρι σήμερα). Ταυτόχρονα, από την έδρα της Συμμαχίας, ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει την αταλάντευτη στήριξη της κυβέρνησης στο Διεθνές Δίκαιο, στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, αλλά και στο δικαίωμά της να ασκήσει αυτοάμυνα έναντι της ρωσικής εισβολής.

Τα μηνύματα αυτά και την ενότητα της Συμμαχίας έναντι της ρωσικής εισβολής και των νέων προκλήσεων που αυτή διαμορφώνει για την ασφάλεια της Συμμαχίας και κυρίως για την Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αναμένεται να επαναλάβουν οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ στην Κοινή Δήλωση που θα υιοθετήσουν στη διάρκεια της Συνόδου.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η συζήτηση της Πέμπτης, άλλωστε, θα θέσει και τα βασικά διακυβεύματα για την άμυνα της Συμμαχίας ενόψει της συνολικής συζήτησης για το στρατηγικό της δόγμα που θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον ερχόμενο Ιούνιο στη Μαδρίτη.

Σε ό,τι αφορά τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και συνεπώς για το ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει τη διάσταση της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ε.Ε., καθώς και τη σημασία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας που γίνεται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, καθώς η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα ασφάλειας θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη βορειοατλαντική Συμμαχία.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας (εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας) αναμένεται να απασχολήσουν τους ηγέτες σήμερα, πρώτη ημέρα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το μείζον ζήτημα της ενέργειας, αναμένεται να συζητηθεί αύριο.

Στην αρχή της συνεδρίασης θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενώ αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις, η εφαρμογή των δεσμών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας και η περαιτέρω ανθρωπιστική και οικονομική συνδρομή στην Ουκρανία με στόχο να εκπεμφθεί ισχυρό μήνυμα στήριξης των 27.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τις προτάσεις του για το θέμα των ανατιμήσεων που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση παράλληλα με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Ως προς το ζήτημα της σταδιακής απεξάρτησης από τις ρωσικές πηγές ενέργειας και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζουν κυβερνητικές πηγές, προφανώς στηρίζει την πρόταση της Κομισιόν για κοινή αποθήκευση και προμήθεια αερίου. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι σχετική πρόταση είχε υποβάλει ο πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το φθινόπωρο.

