Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: “πτώση” στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια θέση βρίσκεται πλέον η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Σταθερός ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην λίστα με τους καλύτερους τενίστες του κόσμου.

Στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με 5.980 βαθμούς, βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στο μεταξύ στην κορυφή παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς και θα μείνει εκεί για αρκετό καιρό ακόμη, μετά τον τραυματισμό του Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Σάσα Σβέρεφ ξεπέρασε τον Ράφα Ναδάλ και επέστρεψε στο Νο 3 του κόσμου. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει, πλέον, ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία): 8.420 βαθμοί Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία): 8.410 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία): 7.195 Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία): 7.115 Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ): 5.980 Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία): 4.945 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία): 4.380 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία): 4.375 Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς): 3.625 Κάμερον Νόρι (Βρετανία): 3.440

Η Σάκκαρη έπεσε στο Νο 4 του κόσμου

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε μια θέση και είναι αυτήν την εβδομάδα στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης με 4.705 βαθμούς, στη λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η WTA. Στην κορυφή ανέβηκε η Ιγκα Σφιόντεκ.

Η τενίστρια από την Πολωνία, που προ ημερών νίκησε τη Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Indian Wells, έγινε σήμερα η 28η τενίστρια στην Iστορία που ανεβαίνει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, από το 1975 όταν πρωτοεμφανίστηκε η WTA Rankings και η πρώτη από τη χώρα της.

Από εκεί και πέρα, μια θέση έπεσε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (172η με 382 βαθμούς), ενώ τρία σκαλοπάτια κατέβηκε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (189η με 351 βαθμούς). Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Ιγκα Σφιοόντεκ (Πολωνία): 6.711 βαθμοί Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία): 4.975 Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία): 4.970 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ): 4.705 Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία): 4.657 Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία): 4.511 Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία): 4.197 Νταμιέλε Κόλινς (ΗΠΑ): 3.151 Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία): 3.070 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία): 2.975