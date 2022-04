Life

“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Δευτέρα (εικόνες)

Απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται δυο ενδιαφέροντες καλεσμένους στο στούντιο του "The 2Night Show".

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μπέτυ Βακαλίδου, η οποία με αφοπλιστική ειλικρίνεια ξετυλίγει το «κουβάρι» της συγκλονιστικής ζωής της. Η κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια, ο εγκλεισμός της σε αναμορφωτήριο, η απόρριψη από την οικογένειά της και η συγχώρεση που δεν ήρθε ποτέ, η αλλαγή φύλου και τα σημάδια που άφησαν στην ψυχή της τα 27 χρόνια που έζησε στην πορνεία.

Η Μπέτυ πρωταγωνιστεί στην sold out παράσταση «Κόκκινα Φανάρια» και εξηγεί πώς ο Βασίλης Μπισμπίκης πέρασε βιωματικά στοιχεία στον ρόλο της, αλλά και γιατί κάποιοι θεατές δεν «αντέχουν» να την παρακολουθήσουν ως το τέλος.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι καλεσμένος στο «The 2Night Show», αλλά τελικά γίνεται παίκτης στο «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος;», αφού βοηθάει τον Γρηγόρη να κάνει πρόβα για την καινούργια του εκπομπή. Θα φτάσει στο μαξιλαράκι; Ποιον θα πάρει τηλέφωνο για να τον βοηθήσει στη δύσκολη ερώτηση; Τι ποσό κέρδισε, τελικά;

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μιλάει, επίσης, για την αδυναμία που έχει στην κόρη του, για τη συνεργασία με την αγαπημένη του Κατερίνα Γερονικολού, στη σειρά «Κι όμως είμαι ακόμη εδώ», αλλά και για την αγάπη που έχει για το ψάρεμα. Θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά την εκπομπή «Fishy» και σε ποιες θάλασσες σκοπεύει να ταξιδέψει; Τέλος, συναντάει τον μικρό Σπύρο Ντούγια και οι δύο «ψαράδες» μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τον μικρό παρουσιαστή να τον αφήνει, κυριολεκτικά, με το στόμα ανοιχτό.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

