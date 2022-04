Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι φονικές μάχες με θύματα αμάχους

Για δεκάδες νεκρούς αμάχους σε Μικολαγίφ και Αβντιίβκα κάνουν λόγο οι ουκρανικές Αρχές, ενώ περιμένουν κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στο Χάρκοβο.

Τουλάχιστον 11 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 62 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στη Μικολάγιφ, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτάλι Κιμ μέσω Telegram αργά χθες Δευτέρα.

Ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σενκέβιτς είχε κάνει λόγο νωρίτερα σε βίντεο που μεταφόρτωσε στην ίδια πλατφόρμα για 10 νεκρούς και 46 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σπίτια, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, σχολεία κι ένα ορφανοτροφείο χτυπήθηκαν από ρωσικά πυρά. Από τη Μικολάγιφ αναχώρησαν κάπου 120 άμαχοι με λεωφορεία χθες, πρόσθεσε ο δήμαρχος Σενκέβιτς.

Στην Αβντιίβκα (ανατολικά) σκοτώθηκαν δύο άμαχοι, δήλωσε εξάλλου ο Πάβλο Κιριλένκο, ο περιφερειάρχης του Ντανιέτσκ, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Την ίδια στιγμή το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας περιμένει ότι η ρωσική επίθεση στην πολιορκημένη πόλη Χάρκοβο θα κλιμακωθεί, δήλωσε εκπρόσωπός του αργά χθες Δευτέρα.

Τα ρωσικά στρατεύματα ετοιμάζονται να κυριεύσουν την πόλη, είπε ο Ολεξάντρ Μοτούζιανικ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, στην εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα. Φθάνουν ενισχύσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, πρόσθεσε.

