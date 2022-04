Πολιτική

Μπακογιάννης: Ανέγερση μνημείου για πεσόντες και αγνοούμενους στην Κύπρο (εικόνες)

Τι ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων σε συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων Κύπρου.

Τους ισχυρούς και ακατάλυτους δεσμούς με την Κύπρο, καθώς και τη διαχρονική υποστήριξη και συμπαράσταση του Δήμου Αθηναίων στον Κυπριακό Ελληνισμό επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης κατά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Αθήνας με αντιπροσωπεία Δημάρχων από τους Κατεχόμενους Δήμους της Κύπρου.

Στη συνάντηση, ο κ. Μπακογιάννης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δόκτορα Πέτρο Καρεκλά, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδίας στην Αθήνα, ύστερα από αποδοχή σχετικής πρότασης του Πρέσβη της Κύπρου κ. Κυριάκου Κενεβέζου.

«Είχα τη χαρά και την τιμή να υποδεχθώ σήμερα στο Δημαρχείο τους συναδέλφους μου Δημάρχους από τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Σαράντα οκτώ χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Αθήνα δεν ξεχνά και είναι έτοιμη να κάνει το χρέος Μνήμης απέναντι στους πεσόντες και αγνοούμενους της Κυπριακής τραγωδίας, καθώς και στις οικογένειές τους που μέχρι σήμερα ζουν με την οδυνηρή απώλεια. Το Μνημείο που θα ανεγερθεί στην Αθήνα θα αποτελεί μία διαρκή υπόμνηση των τραγικών γεγονότων της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Είναι ένα εθνικό χρέος, το οποίο γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό στη «σκιά»του πολέμου στην Ουκρανία», τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Δρ. Πέτρος Καρεκλάς - Δήμαρχος Κυθρέας και Πρόεδρος Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Βίκτωρας Χατζηαβραάμ - Δήμαρχος Μόρφου, Ελένη Μυλωνά Χατζημιχαήλ - Δήμαρχος Κατεχόμενης Ακανθούς, Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη - Δήμαρχος Λευκονοίκου - Επαρχίας Αμμοχώστου, Νεοπτόλεμος Κότσαπας - Δήμαρχος Λαπήθου, Μαρία Μουστάκα Κουρούγιαννη - Αντιδήμαρχος Κερύνειας, ενώ το παρών έδωσε και ο κ.Τάκης Βράιλας, μορφωτικός λειτουργός από το «Σπίτι της Κύπρου».

Οι Δήμαρχοι από τους κατεχόμενους δήμους της Κύπρου εξέφρασαν με συγκινητικό τρόπο την ευγνωμοσύνη τους για την απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων να ανεγερθεί το Μνημείο στην Αθήνα, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκαν σε προσωπικά τους βιώματα και στάθηκαν στις απώλειες που και οι δικές τους οικογένειες έχουν βιώσει.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας επισήμαναν επίσης στον κ. Μπακογιάννη ότι το Μνημείο που θα ανεγερθεί στην ελληνική πρωτεύουσα, θα αποδώσει την οφειλόμενη τιμή προς τους περίπου 800 αγνοούμενους και τις οικογένειές τους, οι οποίες τόσα χρόνια μετά εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις. Τόνισαν επίσης ότι η ανέγερση του Μνημείου, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνά όσους αντιστάθηκαν στους εισβολείς με αυτοθυσία και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για ενίσχυση της εθνικής ιστορικής μνήμης.

