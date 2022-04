Κοινωνία

Δίπλωμα οδήγησης: Πιάστηκαν με... σκονάκι στα σήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποψήφιοι οδηγοί προσπάθησαν να αντιγράψουν αλλά τους «τσάκωσαν».

Την αποτροπή δύο αποπειρών αντιγραφής υποψηφίων οδηγών κατά τις εξετάσεις στα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Τα περιστατικά εντοπίστηκαν στα εξεταστικά κέντρα του Βόρειου και του Κεντρικού τομέα, όπου οι εν λόγω υποψήφιοι, επιχείρησαν να αντιγράψουν με ηλεκτρονικά μέσα.

Στον σωματικό έλεγχο που διεξήγαγαν αστυνομικοί από τα τμήματα ασφαλείας Αμαρουσίου και Παπάγου αφού εντοπίστηκε ο σχετικός εξοπλισμός (δέκτη σήματος, κάμερα, modem, κάρτα sim) ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Μαΐου: πληρωμή νωρίτερα, λόγω Πάσχα

Κορινθία: Δύο φωτιές μέσα σε λίγη ώρα (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου: δεν κατάλαβα γιατί δεν με πιστεύει ο Μάνος