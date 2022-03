Κοινωνία

Δίπλωμα οδήγησης: “Μπίζνα” με ταρίφες και “κόλπα” από εξεταστές

Τι αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα για την “επιχείρηση” που είχε στηθεί από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και ιδιοκτήτες σχολών υποψήφιων οδηγών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην έκδοση αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών, Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας / Αδειών Οδικού Μεταφορέα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα μεταξύ των οποίων 3 υπάλληλοι Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και 3 ιδιοκτήτες σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών. Παράλληλα στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 5 ακόμη ιδιοκτήτες σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, για χρηματισμό υπαλλήλων και παρατυπίες, κατά τη διαδικασία των εξετάσεων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας ενώθηκαν τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2021, επιδιώκοντας παράνομο οικονομικό όφελος. Σκοπός τους ήταν να εφοδιάζουν υποψήφιους οδηγούς παράνομα με άδειες οδήγησης όλων των κατηγοριών, Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) / Άδειες Οδικού Μεταφορέα (ADR) που χορηγούνται από σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης Μεταφορέων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τη θεωρητική εξέταση, οι εξεταστές - μέλη της εγκληματικής ομάδας, βοηθούσαν τους υποψηφίους να περαιώσουν επιτυχώς την εξέτασή τους, είτε:

αντικαθιστώντας τα ερωτηματολόγια με άλλα που είχαν απαντηθεί σε προγενέστερο χρόνο στη σχολή οδηγών,

κατά τη διόρθωση των γραπτών συμπλήρωναν ορισμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που δεν είχαν συμπληρώσει οι υποψήφιοι,

καθοδηγώντας τους για τις απαντήσεις που θα έπρεπε να επιλέξουν ως ορθές,

χορηγώντας τους τεμάχια χαρτιού στα οποία αναγράφονταν οι ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις ανάπτυξης.

Αφού οι υποψήφιοι αντέγραφαν τις απαντήσεις, επέστρεφαν τα τεμάχια χαρτιού στους εξεταστές και αυτοί στη συνέχεια βεβαίωναν ψευδώς στο δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου, ότι επέτυχε με αποτέλεσμα να του χορηγείται η αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδήγησης ή πιστοποιητικό.

Σημειώνεται ότι, για έκδοση άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας η οργάνωση χρέωνε μεταξύ 1.900 και 2.200 ευρώ, ενώ για την έκδοση άδειας ικανότητας οδήγησης Β΄ κατηγορίας, τουλάχιστον 1.600 ευρώ. Από τα χρηματικά ποσά που αφορούσαν την παράτυπη διαδικασία, μέρος του ποσού προοριζόταν για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν σε τουλάχιστον 133 περιπτώσεις, η διευκόλυνση υποψηφίων από μέλη της οργάνωσης κατά τη θεωρητική εξέταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, υποψήφιοι από άλλους νομούς, οι οποίοι δεν υπάγονταν στη δικαιοδοσία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προκειμένου να επωφεληθούν από την παράνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και να προβούν στην έκδοση άδειας οδήγησης, μετέβαλαν τον τόπο κατοικίας τους χρησιμοποιώντας ψευδή δικαιολογητικά φιλοξενίας, για τα οποία κατέβαλαν το ποσό των 50 ευρώ.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, συνελήφθησαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες στην ανωτέρω υπηρεσία, καθώς και σε οικίες και γραφεία.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.825 ευρώ,

2 δελτία εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού,

σφραγίδα για γνήσιο της υπογραφής,

πλήθος τεμαχίων χαρτιού με ιδιόχειρες και εκτυπωμένες σημειώσεις,

πλήθος ομαδοποιημένων σημειώσεων, τα οποία αφορούν απαντήσεις σε ερωτήσεις υποψηφίων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, νόθευση, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, νόθευση κ.λπ., καθώς και παράβαση καθήκοντος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

