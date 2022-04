Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Άρση τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού απορρήτου ζητά η ανακρίτρια

Λίγες ώρες μέτρα η Ρούλα Πισπιρίγκου στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την προφυλάκισή της για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Σε αυτό το διάστημα η 18η τακτική ανακρίτρια ζήτησε την άρση του ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού απορρήτου της Ρούλας Πισπιρίγκου προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων και στον τρόπο που φέρεται να προμηθεύτηκε τη θανατηφόρα ποσότητα της κεταμίνης.

Από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι της κατηγορούμενης στην Πάτρα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν πλέον στο «στόχαστρο» για να ανακτηθούν τα δεδομένα τους, καθώς ίσως μέσα από μηνύματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες της 33χρονης αποκαλυφθούν νέα στοιχεία.

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνει και η ηλεκτρονική αλληλογραφία της Ρούλας Πισπιρίγκου αλλά και οι αναζητήσεις της στο διαδίκτυο, με στόχο να διαπιστωθεί αν έψαχνε θανατηφόρες ουσίες μέσω διαδικτύου και αν έκανε αναζητήσεις για κεταμίνη.

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ανάκρισης, άμεσα αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν ως μάρτυρες γιατροί και νοσηλευτές από το Καραμανδάνειο της Πάτρας, το Ωνάσειο αλλά και το Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» όπου νοσηλεύτηκε η 9χρονη Τζωρτζίνα. Επίσης, την πόρτα της ανακρίτριας θα κληθούν να περάσουν για να εξεταστούν πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος της Ρούλας Πισπιρίγκου, όπως και ο εν διαστάσει πλέον σύζυγός της Μάνος Δασκαλάκης.

Ωστόσο, ο τελευταίος αναμένεται να εμφανιστεί αυτοβούλως με το δικηγόρο του, καθώς όπως έχει δηλώσει, επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα προς υποστήριξη της κατηγορίας.

