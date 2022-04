Ο Ιγκουαΐν “κρεμάει” τα παπούτσια του

Αθλητικά

Ο «Πιπίτα» έχει φορέσει τη φανέλα μεγάλων συλλόγων όπως η Νάπολι, η Τσέλσι, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Γιουβέντους και η Μίλαν.

Η στιγμή του αποχαιρετισμού στο ποδόσφαιρο πλησιάζει για τον Γκονσάλο Ιγκουαΐν. Την ανακοίνωση έκανε ο Χόρχε Ιγκουαΐν, πατέρας του «Πιπίτα», ο οποίος μίλησε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Palo y Afuera», στο TNT Sports.

Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός θα τελειώσει την καριέρα του όταν λήξει το συμβόλαιό του στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, σε ηλικία 35 ετών. «Ο Γκονσάλο θα σταματήσει να παίζει στο τέλος αυτής της χρονιάς, τουλάχιστον έτσι μου είπε», δήλωσε ο πατήρ Ιγκουαΐν.

Ο πρώην επιθετικός των Νάπολι, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Μίλαν έχει 125 γκολ στην καριέρα του σε 224 συνολικά εμφανίσεις στην Ιταλία.

Όταν κρεμάσει τα παπούτσια του, θα μπορεί να καυχιέται για την κατάκτηση 3 πρωταθλημάτων, 3 Κυπέλλων Ιταλίας κι ενός Σούπερ Καπ Ιταλίας, καθώς και 3 πρωταθλημάτων Ισπανίας, 2 Σούπερ Καπ κι ενός Κυπέλλου Ισπανίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και του Europe League με την Τσέλσι.

Με τη φανέλα της Νάπολι, το 2015-16, ισοφάρισε το ρεκόρ για γκολ σε μία μόνο σεζόν στη Serie A (36), ενώ το 2019-2020 μοιράστηκε την πρώτη θέση με τον Τσίρο Ιμόμπιλε.

Με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής, από την οποία αποσύρθηκε στις 28 Μαρτίου 2019, ήταν «δευτεραθλητής» κόσμου το 2014, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας.

Τουλάχιστον προς το παρόν, ο Ιγκουαΐν δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποιο θα είναι το μέλλον του. «Θα ήθελα να συνεχίσει να εργάζεται στο ποδόσφαιρο με άλλη ιδιότητα», συνέχισε ο Χόρχε Ιγκουαΐν.

«Γνωρίζει όλους τους παίκτες, τον έχουν προπονήσει οι καλύτεροι προπονητές στον κόσμο. Έχει εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες και μπορεί να τα πάει πολύ καλά».

