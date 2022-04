Life

Χρήστος Σεβαστός: “δυνατά” live στην νυχτερινή Αθήνα

Ο διαρκώς ανερχόμενος τραγουδιστής, βάζει “φωτιά” στην πίστα, προσφέροντας ξεχωριστές βραδιές διασκέδασης.

Ο Χρήστος Σεβαστός, είναι ένας από τους νέους τραγουδιστές που αποκτά όλο και πιο πιστούς «ακολούθους» στις πίστες και στις εμφανίσεις του, διαγράφοντας ανοδική πορεία στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού.

Οι επιλεγμένες εμφανίσεις του σε χώρους που έχουν κάτι ξεχωριστό συνεχίζονται στην Αθήνα και σε πολλές άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα, με τα live του να γίνονται «talk of the town».

O Χρήστος Σεβαστός ανάβει καινούριες «φωτιές», στο « Loca Stage», ένα από τα πιο hot spot της αθηναϊκής νύχτας, όπου εμφανίζεται κάθε Σάββατο, με ένα άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της δυνατής συνεργασίας του με τον Μιχάλη Λαγουδάκο, που ανατρέπει τα δεδομένα στην νυχτερινή διασκέδαση, ο Χρήστος Σεβαστός ερμηνεύει τραγούδια του ίδιου, αλλά και πολλές γνωστές επιτυχίες, με τους θαμώνες να γίνονται «μια παρέα»… μέχρι το πρωί!