Κοινωνία

Σεξουαλική παρενόχληση - Νομική: Καταγγελία καθηγητή από φοιτητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλουν σε ανακοίνωσή τους οι φοιτητές για σεξουαλική παρενόχληση αγοριών που σπουδάζουν από τον καθηγητή τους.





Σε μία σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε η ΡΑΠαΝ - ΣΑΦΝ (Ριζοσπαστική Αριστερή Παρέμβαση Νομικού - Συσπείρωση Αριστερών Φοιτητών Νομικής), για καθηγητή της σχολής που φέρεται να «παρενόχλησε φοιτητή». Σε ανακοίνωσή τους οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι ο εν λόγω άνδρας «προσέγγισε εξεταζόμενο φοιτητή με χυδαίους όρους».

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, υπάρχει καθηγητής που χρησιμοποιεί την εξουσία του «προκειμένου να παρενοχλεί τους φοιτητές του»: «Ο καθηγητής Χ.Χ. παρενόχλησε φοιτητή. Μάλιστα, αυτό συνέβη ήδη απ’ όταν ήταν διδακτορικός διενεργώντας και χρέη επιτηρητή όπου προσέγγισε εξεταζόμενο φοιτητή με χυδαίους όρους, με τη συμπεριφορά αυτή να αποκτά νέα έννοια με την ανάληψη καθηκόντων καθηγητή».

Έπειτα, αναφέρεται ότι από όταν ήταν «επιτηρητής εξανάγκαζε φοιτητή να ανταποκριθεί στα συνεχή και χυδαία μηνύματά του ("εμείς σεξ πότε θα κάνουμε;") υπό την απειλή ότι μία μη επιθυμητή σ’αυτόν απάντηση θα είχε επίπτωση στη βαθμολογία».

«Μάλιστα, κάτι τέτοιο όντως συνέβη στην περίπτωση του καταγγέλοντος όπου η επιλογή του να μπλοκάρει τον καθηγητή και να σταματήσει να απαντάει στα απανωτά μηνύματα είχε άμεσες επιπτώσεις στον βαθμό του, καθώς όχι μόνο κόπηκε στο μάθημα αλλά και στην απαίτηση του να γίνει επίδειξη του γραπτού του ο καθηγητής να δηλώνει πως "δεν ήξερε σε ποιον καθηγητή είχε ανατεθεί το γραπτό του" και άρα να του αρνείται ακόμα και τη δυνατότητα να δει το γραπτό του» συμπληρώνεται στο κείμενο της καταγγελίας.

Στο τέλος, οι φοιτητές υπογραμμίζουν ότι «από τη στιγμή που έγινε καθηγητής, δίνοντας του πολύ πιο διευρυμένες εξουσίες, κατέληξε στο να στέλνει μηνύματα με μεγάλη οικειότητα σε φοιτητές και να σχολιάζει δημοσιεύσεις τους στα social media».

Σημειώνεται ότι στο Twitter υπάρχουν αναρτήσεις που παρουσιάζουν «Ψήφισμα του ΔΣ του ΦΣ Νομικής» για το συγκεκριμένο ζήτημα:

ΕΚΠΑ - ΝΟΜΙΚΗ



Δημόσια καταγγελία για Καθηγητή που παρενοχλούσε φοιτητή απαιτώντας sex

Φοιτητής αρνήθηκε, τον έκοψε στο μάθημα



Υπάρχουν & άλλα θύματα



Η σχολή δεν έχει πάρει ακόμα επίσημη θέση

Ομοίως & ο συνήγορος του Φοιτητή

που συνιστούν δικαστική προσφυγή#metooGR #metoo pic.twitter.com/gooKXLZ6tB — NoNameNoFace ???????? (@NoNameMeTooGR) April 5, 2022

Ειδήσεις σήμέρα:

Απεργία: “Παραλύει” η χώρα

“The 2Night Show” – Δελαπόρτας: Ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο

Ρούλα Πισπιρίγκου: καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης