Βασίλης Κοντοζαμάνης: Με πνευμονική εμβολή στον Ευαγγελισμό

Ένιωσε αδιαθεσία και πήγε μόνος του στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε η πνευμονική εμβολή.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, νοσηλεύεται προληπτικά στη Μονάδα εμφραγμάτων του Ευαγγελισμού.

Ένιωσε αδιαθεσία και πήγε μονός του στο νοσοκομείο οπου διαπιστώθηκε πνευμονική εμβολή.

Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και εκτιμάται πως θα παραμείνει νοσηλεύομενος για περίπου δύο ημέρες.

Καθώς έχει περάσει κορονοϊό οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο Long Covid.

