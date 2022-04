Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Νέντοβιτς: Αγωνία για τον τραυματισμό του

Ο Σέρβος τραυματίστηκε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με την Άλμπα και δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας από το Βερολίνο στην Κωνσταντινούπολη.

O Νεμάνια Νέντοβιτς δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Παναθηναϊκού από το Βερολίνο στην Πόλη, ενόψει της αναμέτρησης της Παρασκευής (8/8, 34η αγωνιστική της Euroleague) με τη Φενερμπαχτσέ.

Ο Σέρβος, ο οποίος τραυματίστηκε στο 37΄ του χθεσινού αγώνα με την Άλμπα, θα επιστρέψει στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του στον αριστερό αστράγαλο (οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστρεμμα).

Ο έμπειρος γκαρντ θα υποβληθεί σε εξετάσεις και στη συνέχεια θα αρχίσει άμεσα τις θεραπείες, καθώς ακολουθεί το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (11/4), το οποίο χαρίζει το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας μέχρι τους τελικούς της Basket League.

