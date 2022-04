Κοινωνία

Μπαράζ επιθέσεων σε τράπεζες

Ένα από τα υποκαταστήματα στα οποία οι δράστες προκάλεσαν υλικές ζημιές, βρίσκεται κοντά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Άγνωστοι πραγματοποίησαν καταδρομικές επιθέσεις σε τρία υποκαταστήματα τραπεζών τα ξημερώματα, προκαλώντας υλικές ζημιές σε μηχανήματα ΑΤΜ και στην πρόσοψή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες επιτέθηκαν από τις 03:00 έως τις 03:30 σε υποκαταστήματα που βρίσκονται στη λεωφόρο Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάληρο, στην οδό Δυρραχίου, στα Σεπόλια και στην οδό Πανόρμου, στους Αμπελόκηπους.

Σημειώνεται, ότι το τελευταίο υποκατάστημα βρίσκεται κοντά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

