Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απομονωμένος ο Μάνος στην Αθήνα (βίντεο)

Ο Μάνος Δασκαλάκης βρίσκεται στην Αθήνα απομονωμένος χωρίς καμία επικοινωνία με φίλους του, διαβάζοντας συνεχώς τη δικογραφία.

Στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ειδικά διαμορφωμένο κελί και με 24ωρη αυστηρή επιτήρηση, βρίσκεται για τρίτη ημέρα η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία προφυλακίστηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Παραμένει στο αναρρωτήριο των γυναικέιων φυλακών, λόγω του πρωτοκόλλου για τον κορονοιϊό, ενώ σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στο κελί της στη ΣΤ πτέρυγα.

Έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στο κελί, δεν υπάρχουν σεντόνια, ενώ δεν θα έχει μαζί της κανένα προσωπικό της αντικείμενο.

Χθες προαυλίστηκε 2 φορές μόνη, την ώρα που οι υπόλοιπες κρατούμενες έτρωγαν.

Μίλησε στο τηλέφωνο με τη μητέρα και την αδερφή της.

Ο Μάνος Δασκαλάκης που χθες δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας που έχει απαγγελθεί στη σύζυγό του, σήμερα θα βρεθεί και πάλι στο ανακριτικό γραφείο.

Στις 12 το μεσημέρι, ο 30χρονος θα δώσει κατάθεση για όσα έγιναν μέχρι τον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης του που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο έχοντας βιώσει την απώλεια των δύο μικρότερων αδελφών της.

Ο πατέρας των τριών παιδιών άλλαξε άρδην την αμυντική, έναντι δημοσιευμάτων και υποστηρικτική απέναντι στην 33χρονη, στάση που τηρούσε ως την στιγμή που κατέστη κατηγορούμενη η σύζυγός του, δηλώνοντας σοκαρισμένος για την εξέλιξη. Όπως έχει δηλώσει, πλέον θέλει να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης του αλλά και για τους άλλους δύο θανάτους .

Χθες, κρατώντας στα χέρια του την δικογραφία της υπόθεσης αλλά και την απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου που μόλις είχε παραλάβει ως πολιτικώς ενάγων, δήλωσε πως τα στοιχεία σε βάρος της, είναι "αδιάσειστα".

Η κατάθεση του 30χρονου έχει μεγάλη σημασία για την ανάκριση καθώς αναμένεται ότι θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για την σχέση του με την σύζυγό του και τα παιδιά τους αλλά και για άλλα ζητήματα που θα σκιαγραφήσουν την ζωή και τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας της οικογένειάς του. Αντίστοιχες ερωτήσεις, για την σχέση της με τον πατέρα των παιδιών της από την γνωριμία τους έως τώρα, δέχθηκε και η 33χρονη κατά τη διάρκεια της απολογίας της από την δικαστική λειτουργό.

