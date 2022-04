Life

H πανέμορφη κόρη των Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και Μάικλ Ντάγκλας! (εικόνες)

Η 19χρονη Κάρις Ζέτα Ντάγκλας μοιάζει και στου δυο γονείς της!

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας είναι από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Hollywood. Είναι παντρεμένοι από το 2000.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς είναι 53 ετών ενώ ο σύζυγός της είναι 15 χρόνια μεγαλύτερος. Είναι ιδιαίτερα αγαπημένοι και ταιριαστοί και αυτό είναι κάτι που γίνεται φανερό σε όλες τις κοινές τους εμφανίσεις. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον 22χρονο Dylan Michael Douglas αλλά και την 19χρονη κόρη τους Carys Zeta Douglas.

