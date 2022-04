Αθλητικά

Παναιτωλικός και Αναστασιάδης συνεχίζουν μαζί και την επόμενη σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προπονητής του Παναιτωλικού και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Γιάννης Αναστασίου. Η ανακοίνωση της ακρινιώτικης ΠΑΕ.

Ο Παναιτωλικός κι ο Γιάννης Αναστασίου ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους και θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και στην αγωνιστική περίοδο 2022/23.

Ο 50χρονος τεχνικός έκανε μία πολύ καλή πορεία με την αγρινιώτικη ομάδα την εφετινή περίοδο, με μεγάλες νίκες (επί της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα κι επί του Ολυμπιακού στο Κύπελλο), πέτυχε με άνεση τον στόχο της παραμονής και πάλεψε ακόμη και για την είσοδο του Παναιτωλικού στα play off, αποδίδοντας ωραίο ποδόσφαιρο.

Η συμφωνία των δύο πλευρών ανακοινώθηκε κι επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης (7/4) με τον Αναστασίου να βάζει το στόχο της επόμενης μέρας.

«Η ΠΑΕ Παναιτωλικός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο» ανέφερε η ανακοίνωση της αγρινιώτικης ΠΑΕ με τον πρόεδρο, Γεράσιμος Μπελεβώνη να επισημαίνει: «Η συνέχιση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αναστασίου ήταν αυτονόητη.

Στο προηγούμενο διάστημα αποδείχτηκε στην πράξη ότι έχουμε την ίδια φιλοσοφία και κοινούς στόχους. Κοινή ήταν και η επιθυμία να συνεχίσουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια να δουλέψουμε για να πάμε τον Παναιτωλικό βήματα μπροστά. Όλοι μαζί να τον κάνουμε ακόμα πιο δυνατό, παραμένοντας προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες του».

Τέλος, ο Αναστασίου πρόσθεσε απ’ την πλευρά του: «Είμαι ευχαριστημένος για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει η ομάδα, η διοίκηση, ο κόσμος του Παναιτωλικού. Συνεχίζουμε τη δουλειά να βάλουμε πιο στέρεες βάσεις και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι».

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για τα παιδιά που ζούσαν με κατσαρίδες και ποντίκια

Σεισμοί στην Θήβα: Τι λέει ο Άκης Τσελέντης

Καιρός: Αποπνικτική ατμόσφαιρα με ζέστη και σκόνη την Παρασκευή