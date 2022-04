Κόσμος

Ενόχληση Αναστασιάδη για Ζελένσκι: Δεν είπε τίποτα για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

«Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε», είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου για τον Ουκρανό ομόλογό του, μετά την ομιλία του δεύτερου στο Κυπριακό Κοινοβούλιο.

Στην ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Μετά την ομιλία, εξερχόμενος της Ολομέλειας της Βουλής, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας στην ομιλία του δεν καταδίκασε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε σήμερα. Βεβαίως και αυτό θα έπρεπε να γίνει, θέλω να είμαι ευθύς και κατηγορηματικός, (όμως) αυτό που σήμερα αναμέναμε είναι να ακούσουμε αυτά που υποφέρει ο ουκρανικός λαός τώρα, αλλά τα ίδια είχαμε υποφέρει το 1974. Μας ενοχλεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε η οποιαδήποτε αναφορά. Οι αρχές δικαίου δεν διακρίνουν μεταξύ κρατών και παραβιάζονται τα δικαιώματα των μεν αλλά αγνοούνται τα δικαιώματα των άλλων. Αυτό που εμείς πράξαμε είναι το προς τη διεθνή νομιμότητα καθήκον μας. Αν υπάρχουν άλλοι με ελαστικότερες συνειδήσεις ή που μπορεί να ανεχθούν ανάλογες πράξεις αρκεί να μην επηρεάζονται οι ίδιοι, αυτό είναι παντελώς ξένο από τις αρχές που διέπει μια ευρωπαϊκή χώρα και ιδιαίτερα μια χώρα που βίωσε και βιώνει ακόμα μέχρι και σήμερα τα δεινά μιας εισβολής, που στήθηκε ή αιτιολογήθηκε πάνω στα ίδια ακριβώς επιχειρήματα και πάνω στα ίδια, δυστυχώς, ανύπαρκτα γεγονότα».

Κληθείς να σχολιάσει την απουσία των βουλευτών του ΑΚΕΛ από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής κατά την ομιλία Ζελένσκι, ο Πρόεδρος είπε «δεν είμαι εδώ για να σχολιάσω ή να κάνω πολιτικά σχόλια. Είναι δικαίωμα της κάθε δύναμης να συμπεριφερθεί (όπως επιθυμεί), ο λαός κρίνει».

Ερωτηθείς αν η Κυπριακή Κυβέρνηση θα παραμείνει πιστή στις θέσεις αρχών σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος απάντησε «βεβαίως. Υπάρχει αμφιβολία;».

Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση ανάκλησης διαβατηρίων Ρώσων ολιγαρχών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε σήμερα τον υπουργό Εσωτερικών να προχωρήσει με τη διαδικασία ανάκλησης τεσσάρων από τα 850 που είναι στη λίστα των κυρώσεων της ΕΕ. Οι υπόλοιποι (στη λίστα), οι οποίοι έχουν διαβατήρια δεν έχουν πάρει το σχετικό διαβατήριο από την Κυπριακή Δημοκρατία».

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει τη σημερινή αναφορά της υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτώρια Νούλαντ για τον αγωγό EastMed, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «έχω την εντύπωση ότι, και το έχουμε πει κατ΄επανάληψη, αυτό θα κριθεί μετά τη μελέτη βιωσιμότητας. Αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι μια ανάγκη μελέτης εναλλακτικών πηγών προμήθειας προς την ΕΕ, με βάση τα νέα δεδομένα. Συνεπώς, θα κριθεί από τις μελέτες, από την ποσότητα του προς διάθεση αερίου και ως εκ τούτου δεν θεωρώ ότι αποκλείσθηκε».

Ερωτηθείς αν υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας αφού υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εξεύρεση εναλλακτικών πηγών προμήθειας ενέργειας, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι «ακριβώς αυτό έχω πει».

Τέλος ερωτηθείς αν κατά τη συνάντηση τους σήμερα συζήτησε με την κα Νούλαντ για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να δώσει F16 στην Τουρκία, ο Πρόεδρος είπε ότι «όχι. Εστίασα την προσοχή μου στο Κυπριακό, στο τι πρέπει να γίνει, στο τι δεν πρέπει να γίνει και όχι στις πολιτικές που η Αμερική ακολουθεί έναντι τρίτων χωρών. Βεβαίως δεν παρέλειψα να επισημάνω ότι θα ήθελα να δω την ίδια αποφασιστικότητα που επιδεικνύουν έναντι της Ρωσίας, και έναντι μιας χώρας η οποία, μάλιστα, αρνείται να εκτελέσει τις αποφάσεις, τις κυρώσεις που έχει πάρει είτε το ΝΑΤΟ είτε η ΕΕ, υποψήφια χώρα της οποίας είναι η Τουρκία».

