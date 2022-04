Αθλητικά

Τεντόγλου: Κορυφαίος αθλητής στίβου στην Ευρώπη για τον Μάρτιο

O Μίλτος Τεντόγλου ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη για τον Μάρτιο μετά από ψηφοφορία της Ευρωπαϊκς ομοσπονδίας στίβου.



Το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου οδήγησε τον Μίλτο Τεντόγλου στην κορυφή των προτιμήσεων των φίλων του στίβου στην Ευρώπη!

Ο Έλληνας πρωταθλητής που πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και την 6η καλύτερη επίδοση στον κόσμο στο Βελιγράδι "νίκησε" στην ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου για τον κορυφαίο αθλητή του μήνα Μαρτίου τους Μόντο Ντουπλάντις (επί κοντώ), Μάρσελ Τζέικομπς (60 μ.) και Μαριάνο Γκαρσία (800μ.), αθλητές που στο Παγκόσμιο του Βελιγραδίου κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμά τους.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους με άλμα στα 8,55μ. στη διοργάνωση του Βελιγραδίου κέρδισε την ψήφο των φίλων του στίβου και μαζί τον πρώτο του τίτλο σε ψηφοφορία στη χρονιά.

Ο 24χρονος άλτης του Γιώργου Πομάσκι θα ξεκινήσει τους αγώνες τους στον ανοιχτό στίβο από την Ελλάδα. Η αρχή θα γίνει στις 14 Μαρτίου στα "Βεργώτεια" της Κεφαλονιάς. Λίγες ημέρες αργότερα ο αθλητής θα βρεθεί στην Καλαμάτα για να κυνηγήσει ένα άλλο σπουδαίο ρεκόρ, το πανελλήνιο του Λούη Τσάτουμα (8,66 μ.).

Ο τελευταίος αγώνας του μέσα στον Μάιο θα γίνει στις 25 του μηνός στο μίτινγκ Αλμάτων στην Καλλιθέα.

