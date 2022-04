Οικονομία

Δελφοί – Στουρνάρας: Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για την ελληνική οικονομία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα πυρηνικά.

Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα επέδειξε το 2021 η ελληνική οικονομία, καταφέρνοντας να καλύψει τις απώλειες που προκλήθηκαν από την πανδημία το προηγούμενο έτος, αλλά και προχωρώντας ταυτόχρονα σε μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιοποίηση του ελληνικού δημοσίου και η συνέχιση της μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε από το βήμα του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον δημοσιογράφο Πάσχο Μανδραβέλη, ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι οι μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων ετών δημιούργησαν μια αγορά εργασίας πολύ διαφορετική και πιο δυναμική σε σχέση με το παρελθόν.

Για τις κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία και το «πάγωμα» των συναλλαγματικών διαθεσίμων της, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος επισήμανε ότι από τη στιγμή που η Ευρώπη αποφάσισε να βάλει πάνω από όλα τη δημοκρατία και τις αρχές της, η απόφαση να χρησιμοποιηθεί αυτό το «οικονομικό πυρηνικό όπλο», τον βρίσκει σύμφωνο. Έκανε λόγο για ένα μπλοκάρισμα διαθεσίμων, που έχει μεν ξαναχρησιμοποιηθεί (πχ, σε Ιράν και Βενεζουέλα), αλλά ποτέ σε βάρος μιας μεγάλης πυρηνικής δύναμης όπως η Ρωσία.

Όσον αφορά την πληθωριστική κρίση, αλλά και τη στάση των τραπεζών ως προς τον πληθωρισμό, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι «πριν από την πανδημία οι ευρωπαϊκές τράπεζες ανέβαλαν να αυξήσουν τον πληθωρισμό. Κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες και φτάσαμε σε αρνητικά επιτόκια. Η πανδημία δημιούργησε μια σειρά από περιορισμούς στις εφοδιαστικές αλυσίδες ή στα εργοστάσια. Οι συσσωρεμένες αποταμιεύσεις μετατράπηκαν σε κατανάλωση, ως ένδειξη υπερβάλλουσας ζήτησης και αύξησης των τιμών. Είχαμε μια σειρά από σοκ από την πλευρά της προσφοράς. Το μεγαλύτερο, όμως, είναι τώρα στην Ουκρανία, αυτό είναι ένα σοκ που συμβάλλει στην αύξηση του πληθωρισμού».

Κατά τον διοικητή της ΤτΕ, τέλος, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δολάριο θα συνεχίσει να είναι το κυρίαρχο νόμισμα ακόμα και εν μέσω αντίξοων οικονομικών συνθηκών, το ευρώ έχει τώρα την ευκαιρία να ενισχυθεί. Ομως, για να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωζώνη πρέπει να προχωρήσει σε έναν υψηλότερο βαθμό ομοσπονδοποίησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Απάτη: Τους πήραν χιλιάδες ευρώ από το... τηλέφωνο