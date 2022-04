Αθλητικά

Ατρόμητος: "Διπλό" παραμονής κόντρα στον Παναιτωλικό

Με τη νίκη αυτή ο Ατρόμητος "σφράγισε" την παραμονή του.

Με πρωταγωνιστή σε ένα ακόμη ματς τον Ευθύμη Κουλούρη (ασίστ και νικητήριο γκολ), ο Ατρόμητος έφυγε νικητής από το Αγρίνιο με 3-2 επί του Παναιτωλικού και ουσιαστικά "σφράγισε" την παραμονή του στην Super League και για την επόμενη περίοδο.

Το συγκρότημα του Κρις Κόουλμαν πήρε απόλυτα δίκαια τη νίκη, προηγήθηκε δύο φορές με τους Έρλινγκμαρκ και Μουνίθ και παρότι ισοφαρίστηκε ισάριθμες από τον αρχηγό των γηπεδούχων, Χόρχε Ντίας, βρήκε τον τρόπο στο δεύτερο μέρος να πετύχει και τρίτο γκολ με τον... μετρ του είδους, Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος έφτασε... αισίως τα 13 γκολ στο πρωτάθλημα.

Πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού και συγκεκριμένα στο 48ο δευτερόλεπτο ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Κουλούρη να δίνει την πάσα στον Έρλινγκμαρκ κι ο Σουηδός μέσος με ωραίο σουτ νίκησε τον Ανέστη (1-0).

Με τη ψυχολογία στα ύψη από το πολύ γρήγορο γκολ που πέτυχε η ομάδα του Κρις Κόουλμαν κυριάρχησε στα πρώτα λεπτά και απείλησε με δεύτερο τέρμα στο 5΄. Ο Μουνίθ σούταρε μέσα από την περιοχή, ο Ανέστης απέκρουσε προσωρινά και στη συνέχεια ο Ισπανός πιχείρησε ένα ακόμα σουτ με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Μετά το 15΄ οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν και στο 22΄ έφτασαν στην ισοφάριση με τον Χόρχε Ντίας. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε, αλλά η φάση εξετάστηκε από τον VAR, όπου διαπιστώθηκε ότι ο σκόρερ δεν ήταν εκτεθειμένος, ούτε υπήρξε χέρι του Κρονέλιους κι έτσι "γράφτηκε" το 1-1.

Πριν κωπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων οι Περιστεριώτες "χτύπησαν" για δεύτερη φορά. Ο Μουνίθ έκλεψε την μπάλα στο 28΄ στη μεσαία γραμμή και με ένα πανέμορφο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανέστη για το 2-1.

Ο Παναιτωλικός, όμως, είχε και πάλι την "απάντηση" στο 36΄, ξανά με τον ίδιο σκόρερ, τον Χόρχε Ντίας. Ο Ουρουγουανός μέσος έπειτα από κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι του Αντούνες πετάχτηκε κι από κοντά έκανε το 2-2.

Και στο δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε ανοιχτό ποδόσφαιρο, με τις δύο ομάδες να "κυνηγούν" το γκολ και τον Ατρόμητο να το πετυχαίνει στο 72΄ με το "μόνιμο" σκόρερ του τον τελευταίο καιρό, Ευθύμη Κουλούρη.

Διαιτητής: Δ. Καραντώνης

Κίτρινες: Κορνέλιους, Αντούνες - Έρλινγκμαρκ, Χαρίσης, Μουνίθ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Λιούι, Βργκοτς, Κορνέλιους, Μάρτενσον (73΄ Βαρόνε), Αντούνες (82΄ Μόρσεϊ), Φλόρες, Ντίας (73΄ Μεντόσα), Νταγκό (73΄ Μπαρμπόσα), Ντουάρτε (82΄ Καρέλης), Βέργος.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κυριακίδης, Μαυρομμάτης, Στρούγγης, Καστεγιάνο, Σάλομον (80΄ Ντένιτς), Έρλινγκμαρκ, Χαρίσης, Κλωναρίδης (90΄+1 Δαβιώτης), Κουλούρης, Μουνίθ (76΄ Καρτάλης)

