Αθλητικά

F1 – Αυστραλία: Θρίαμβος για Λεκλέρκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δεύτερη θέση ο Πέρεθ. Εγκατέλειψαν Φερστάπεν και Φέτελ. Στο βάθρο κι ο Ράσελ.

Ασταμάτητος ο Σαρλ Λεκλέρκ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος-και- στο Grand Prix της Αυστραλίας , κατακτώντας την πρώτη θέση στο «Albert Park», μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεθ (Red Bull), ενώ στο βάθρο βρέθηκε και ο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον.

Ήταν η δεύτερη νίκη στη σεζόν για τον Μονεγάσκο, καθώς ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν αναγκάστηκε σε μία ακόμα εγκατάλειψη.

Το μονοθέσιο του Λεκλέρκ έδειξε εντυπωσιακό ρυθμό και επιδόσεις στην πίστα «Albert Park» για να σφραγίσει την τέταρτη νίκη στην καριέρα του.

Ο Φερστάπεν ήταν δεύτερος πίσω από τον Λεκλέρκ, πριν το μονοθέσιό του αντιμετωπίσει πρόβλημα και εγκαταλείψει στον 39ο γύρο.

Ήταν ο δεύτερος μη τερματισμός της σεζόν για τον Φερστάπεν, έχοντας επίσης υποστεί ένα στον εναρκτήριο αγώνα στο Μπαχρέιν.

Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε τέταρτος για τη Mercedes, έχοντας ξεκινήσει πέμπτος, ο Ράσελ πάλεψε σκληρά για να συγκρατήσει τον Πέρεθ, αλλά τελικά εκείνος τον πέρασε στον 37ο γύρο. Στη συνέχεια ο Ράσελ κράτησε ...πίσω τον Χάμιλτον για να σφραγίσει το βάθρο του.

Ο Λάντο Νόρις και Ντανβιέλ Ρικιάρντο τερμάτισαν πέμπτος και έκτος αντίστοιχα, καθώς η McLaren παρουσίασε βελτίωση μετά από ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν.

Ο 27χρονος οδηγός της Ferrari Κάρλος Σάινθ, χωρίς να φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο μηχανικό πρόβλημα έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα να κολλήσει στην αμμοπαγίδα και να εγκαταλείψει στον δεύτερο γύρο.

O Σάινθ ήταν δεύτερος στο Μπαχρέιν και τρίτος στην Τζέντα, στους δύο πρώτους αγώνες του νέου πρωταθλήματος.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ, έχοντας χάσει λόγω κορονοϊού τα δύο πρώτα Grand Prix της σεζόν, δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει το τρίτο στην Αυστραλίας, αφού στον 23ο γύρο, ο Γερμανός πιλότος έχασε τον έλεγχο της Aston Martin, χτύπησε στις μπαριέρες και εγκατέλειψε.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι περίπου 420.000 άνθρωποι συνέρρευσαν στο «Albert Park» κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής εβδομάδας

Μετά από τρεις αγώνες σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Αυστραλία, η Formula 1 θα ταξιδέψει στη συνέχεια για πρώτη φορά φέτος στην Ευρώπη για το GP Εμίλια-Ρομάνια της Ιταλίας στην Ίμολα (22, 23 και 24 Απριλίου).

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Κορονοϊός – Ράπτη: Έτσι θα κάνουμε Πάσχα