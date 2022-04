Αθλητικά

Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος”: Ο Μάριος γίνεται τα... πόδια της Ελευθερίας και κάνει το όνειρό της πραγματικότητα

Την ανέβασε στην πλάτη του στον Όλυμπο και τώρα τρέχουν μαζί στον Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος»!

Τον Οκτώβριο του 2020, ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων Μάριος Γιαννάκου και η (τότε) φοιτήτρια Ελευθερία Τόσιου, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, είχαν δώσει «ραντεβού» στους πρόποδες του Ολύμπου για να κατακτήσουν μαζί την κορυφή. Όπως κι έκαναν, με τον Μάριο να κουβαλάει στην πλάτη του την Ελευθερία για να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα και να δει τον κόσμο από ψηλά.

Σήμερα, το «ραντεβού» τους ήταν στην κεντρική πλατεία της Πέλλας, σημείο έναρξης του 16ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος», προκειμένου να διανύσουν μαζί -και με παρέα τη φίλη τους Βασιλική Ντικούλη- τη διαδρομή ως το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται το σημείο τερματισμού.

«Έχω συμμετάσχει σε αγώνα 5χλμ και 10χλμ παλαιότερα και τώρα ήθελα να βιώσω την εμπειρία ενός κανονικού μαραθωνίου 42χλμ», εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πτυχιούχος πλέον Βιολογίας Ελευθερία Τόσιου, λίγο πριν από την έναρξη, με τον Μάριο Γιαννάκου να δηλώνει για ακόμη μια φορά καθόλα έτοιμος για τον αγώνα.

Αν και μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσε με επιτυχία την υπερπροσπάθεια των 500χλμ, σέρνοντας μάλιστα ένα έλκηθρο, στον αγώνα «Lapland Arctic Ultra», στον Αρκτικό Κύκλο, ο Μάριος Γιαννάκου δεν δίστασε στιγμή να βρεθεί στο πλευρό της φίλης του και να τη βοηθήσει να ολοκληρώσουν μαζί αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε, όπως είχε δηλώσει και μετά την κατάκτηση της κορυφής του Ολύμπου μαζί με την Ελευθερία, απαντώντας στην ερώτηση, αν ήταν ο καλύτερος αγώνας της ζωής του: «Δεν είναι απλώς ο καλύτερος, ο σπουδαιότερος αγώνας της ζωής μου. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει ως άνθρωπος γενικά. Δεν πρόκειται για έναν αγώνα. Ένιωσα ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου».

Αυτή η ευτυχία αποτυπώνονταν το πρωί και στα χαμόγελα και των δύο λίγο προτού ξεκινήσει ο απαιτητικός αυτός αγώνας, αδημονώντας να κόψουν το νήμα κατακτώντας -ο καθένας- μια ακόμη δική του, προσωπική «κορυφή».

