Μαριέττα Γιαννάκου – Βουλή: Τιμές από την Εαρινή Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Τη μνήμη της Μαριέττας Γιαννάκου τίμησε η Εαρινή συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής.

Την εκλιπούσα βουλευτή Μαριέττα Γιαννάκου, που διετέλεσε αντιπρόεδρος της και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, τίμησε η Εαρινή συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής της, που φιλοξενείται από τη Βουλή των Ελλήνων αυτό το Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, ομοσπονδιακός βουλευτής των ΗΠΑ, Gerald Connolly αναφέρθηκε στην πρόσφατη εκδημία της Μαριέττας Γιαννάκου, στις 27 Φεβρουαρίου, τονίζοντας: «Η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν μία από τις πλέον έμπειρες πολιτικούς στην Ελλάδα και τύγχανε σεβασμού. Υπηρέτησε τρεις θητείες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τρεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξε μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ τον Σεπτέμβρη του 2019, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας και ως μέλος της πολιτικής επιτροπής για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενώ εξελέγη αντιπρόεδρος της Συνέλευσης τον Νοέμβριο του 2020. Γνωρίζω ότι μιλώ εκ μέρους όλου του προεδρείου και της Μόνιμης Επιτροπής όταν λέω, ότι είμαστε ευγνώμονες να έχουμε ωφεληθεί από την πολιτική σκέψη και την εμπειρία της Μαριέττας, στα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και την αίσθηση αφοσίωσης προς την διατλαντική σκέψη. Όταν λέμε ότι δεν θα την ξεχάσουμε αυτά δεν είναι κενά λόγια. Η μάχη για τις δημοκρατικές αξίες στις δημοκρατικές κοινωνίες και θεσμούς, είναι μια μάχη στην οποία αφιέρωσε τη ζωή της η Μαριέττα. Είναι μια μάχη που εξελίσσεται, όχι εικονικά αλλά κυριολεκτικά. Η δική της συμβολή στην ενίσχυση της δημοκρατικής πλευράς σε αυτή τη μάχη είναι σημαντική. Θα μας λείψει το κουράγιο, η αποφασιστικότητα και η ευγένεια της. Θα ήθελα να μεταφέρω τα συλλυπητήριά μας στον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κ. Τασούλα σε όλα τα μέλη και το προσωπικό του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς και στην οικογένεια της».

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στην Μόνιμη Επιτροπή τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Μαριέττας Γιαννάκου, ενώ το προεδρείο άφησε στο έδρανο της ένα μπουκέτο λουλούδια στη μνήμη της.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ξεκίνησε με αναφορά στην Μαριέττα Γιαννάκου επισημαίνοντας ότι «είναι συγκινητικό και δίκαιο που ξεκινήσαμε αυτή τη Σύνοδο αποτίοντας φόρο τιμής σε μια διακεκριμένη συνάδελφό μας, στο τοπικό αλλά και στο διεθνές πολιτικό σύστημα. Η σταδιοδρομία της Μαριέττας Γιαννάκου ξεκίνησε ως ευρωβουλευτής το 1984 και ολοκληρώθηκε ως Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, τα τελευταία δύο χρόνια. Τα δύο αυτά αξιώματα στην αρχή και στο τέλος της πολιτικής ζωής της - Ευρωβουλή και ΝΑΤΟ - συμβολίζουν την προσήλωση όχι μόνο της ίδιας, αλλά και της χώρας της, της χώρας μας, στις βασικές ευρωατλαντικές αξίες. Πάνω στις αξίες αυτές οικοδομήσουμε τη μεταπολεμική μας ιστορία και τη μεταπολεμική μας ευημερία και προοπτική. Και η επιτυχημένη σταδιοδρομία της Μαριέττας Γιαννάκου, την οποία τιμάμε, με σιωπή, λουλούδια και σκέψεις, μας αφήνει ένα μήνυμα συνέχισης αυτής της προσπάθειας, για να βελτιωθούν οι ευρωατλαντικοί θεσμοί, για να βελτιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρθει ακόμη πιο κοντά στο λαό και να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικό το ΝΑΤΟ στην αποστολή του».

Ακολουθώντας στο βήμα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπογράμμισε: «Θέλω κι εγώ από το βήμα αυτό να μιλήσω για τη Μαριέττα Γιαννάκου, μια γυναίκα πολύ δυνατή, πολύ ανθεκτική. Μία πολεμίστρια της δημοκρατίας, όπως ακριβώς θέλουμε να είναι και η βορειοατλαντική συμμαχία. Αυτή ήταν η Μαριέττα Γιαννάκου και θα λείψει σε όλους μας και στο μέλλον της συμμαχίας».

Στην τιμητική εκδήλωση παρέστη εκπροσωπώντας την οικογένεια της Μαριέττας Γιαννάκου η αδελφή της Φανή, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση της Βουλής.

