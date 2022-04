Κοινωνία

Φονικό στην Τήνο για ασήμαντη αφορμή – Το παρελθόν των δύο ανδρών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο ίδιο κτήριο κατοικούσαν οι δύο άνδρες, θύμα και θύτης. Η αφορμή για το φονικό και το παρελθόν των δύο.

Για ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως έγινε το στυγνό έγκλημα στην Τήνο, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.

Δράστης ένας 90χρονος, ο οποίος σκότωσε με καραμπίνα έναν 50χρονο, κάτοικο του νησιού.

Οι δύο άνδρες έμεναν στο ίδιο κτήριο και είχαν συχνά διαφωνίες, για θέματα όπως ο ηλιακός θερμοσίφωνας ή καλώδια κτλ.

Το πρωί της Κυριακής το θύμα βγήκε από το σπίτι του, για να μπει στο αυτοκίνητο και ο δράστης ήταν στο μπαλκόνι του.

Οι δύο άνδρες λογομάχησαν και τότε ο δράστης κατέβηκε, πλησίασε το θύμα και έσπασε με το κοντάκι της καραμπίνας το τζαμί του αυτοκινήτου και στη συνέχεια τον πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές.

Ο δράστης είχε κάνει μήνυση στο θύμα ότι του δηλητηρίασε το πηγάδι και μήνυση για αυτοδικία επειδή είχε τοποθετήσει κεραία στην ταράτσα. Το θύμα από την πλευρά του είχε κάνει μήνυση στον δράστη για απόπειρα σωματικών βλαβών καθώς είχε προσπαθήσει να τον χτυπήσει με μαγκούρα και ο ηλικιωμένος είχε καταδικαστεί.

Κάτοικοι του νησιού αναφέρουν πως ο δράστης δεν έχει σώας τας φρένας, ωστόσο κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 90χρονος έχει δημιουργήσει και στον δήμο προβλήματα, καθώς έμπαινε μέσα σε συνεδριάσεις και φώναζε με αποτέλεσμα να επεμβαίνει η αστυνομία και να τον απομακρύνει.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Πηγή: cyclades24.gr





Ειδήσεις σήμερα:

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Τεχνητή νοημοσύνη – καρδιακή ανακοπή: Ο αλγόριθμος που προβλέπει καλύτερα από τους γιατρούς!