Ρούλα Πισπιρίγκου για Μάνο Δασκαλάκη: Να έρθει να με ρωτήσει αν σκότωσα τα παιδιά μας

Οι δηλώσεις μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού της Ρούλας Πισπιρίγκου για τον Μάνο Δασκαλάκη και την εξωσυζυγική σχέση.

Τη δική της απάντηση μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, που κρατείται, έδωσε η Ρούλα Πισπιρίγκου, για όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό σχετικά με τη σχέση της με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Μάνο Δασκαλάκη.

Συγκεκριμένα, η Ρούλα Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, ανέφερε σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα»: «Αν θέλει να έρθει σε ένα επισκεπτήριο να με ρωτήσει αν σκότωσα τα παιδιά μας. Εγώ δεν έχω αφήσει το παραμικρό ότι ο Μάνος ή κάποια τρίτο πρόσωπο έχει ευθύνες για τον θάνατο των παιδιών μου».

Η ίδια μέσα από τη φυλακή, επιμένει ότι δεν έχει σκοτώσει την 9χρονη Τζωρτζίνα και όσον αφορά τις φήμες για εξωσυζυγική της σχέση δηλώνει πως "ενώ είχα χωρίσει με τον Μάνο είχα βρεθεί με ένα άτομο, όμως είχα χωρίσει και αυτό το τονίζω". Επίσης έχει μηνύματα η Ρούλα Πισπιρίγκου από τον Μάνο κατα την περίοδο αυτή, όπως αναφέρει, που της λέει ότι "ελπίζω να βρτεις έναν καλύτερο άνθρωπο από εμένα".

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε το πρωί της Δευτέρας και ο νονός της Μαλένας, που είναι ένα από τα πρόσωπα που του χρεώνουν σχέση με τη Ρούλα Πισπιρίγκου, διαψεύδοντάς τις φήμες που κυκλοφορούν.

