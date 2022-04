Life

“VINYΛΙΟ”: Φινάλε με πρωτιά στην τηλεθέαση

Οι τηλεθεατές αποχαιρέτισαν την παρέα της Θεσσαλονίκης, δίνοντας τους την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης, όπως σε όλη την διάρκεια της σεζόν.

Το «VINYΛΙΟ», η αγαπημένη και ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, έστησε την Παρασκευή 8 Απριλίου το τελευταίο του πάρτι για φέτος, και έγραψε τον μελωδικό επίλογο μιας σεζόν, στη διάρκεια της οποίας έκλεψε τις εντυπώσεις και κέρδισε τους τηλεθεατές.

Το φινάλε του «VINYΛΙΟΥ» κατέγραψε άλλη μια πρωτιά στη ζώνη προβολής του με 20,1% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Από τις 12 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 20:00, ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση έβαζαν το δικό τους «VINYΛΙΟ» στο πικάπ και όλοι ήμασταν εκεί, για να περάσουμε όμορφα και να γίνουμε συμμέτοχοι μιας διαφορετικής γιορτής γεμάτη χορό, μουσική, συναισθήματα, αναμνήσεις και χιούμορ.

Το Millenium party, τα soundtrack ταινιών της δεκαετίας του ’80, το αφιέρωμα στην ελληνική τηλεόραση των 90s, τα καλύτερα ελληνικά ροκ τραγούδια όλων των εποχών, τα αφιερώματα στη δεκαετία του ‘80, του ’90, αλλά και στα «Τοπ» από άλλες εποχές, τα 20 κορυφαία cult ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών, τα 20 κορυφαία αποκριάτικα τραγούδια, το αφιέρωμα στο ψέμα και το αφιέρωμα στα παιδικά μας χρόνια, ήταν όλα μοναδικά ταξίδια που μας γύρισαν πίσω στον χρόνο, με πυξίδα και χάρτη τα γεγονότα, τα τραγούδια, τα gadget, τις τάσεις, τις στιγμές και το άρωμα εποχών που έγραψαν μικρή ή μεγάλη Ιστορία.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα 17 απολαυστικά και νοσταλγικά αφιερώματα του «VINYΛΙΟΥ», καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης...

Η εκπομπή από την έναρξη της προβολής της (12/11/2021) μέχρι και τη λήξη της (8/4/2022) ήταν πρώτη στη ζώνη της, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 17,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 2,4 μονάδες.

Στη συχνότητα του «VINYΛΙΟΥ» συντονίστηκαν κατά μέσο όρο 1.700.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

Η εκπομπή σημείωσε την υψηλότερη κατά μέσο όρο επίδοσή της, στο δυναμικό κοινό 18-54, την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, αγγίζοντας το 22%.

Το ραντεβού με τα χειροποίητα flashback της παρέας από τη Θεσσαλονίκη ήταν σταθερό, ήταν στον ΑΝΤ1 και όλα όσα έζησαν οι παλαιότερες γενιές και ήθελαν να μάθουν οι νεότερες ήταν πάντα εκεί! Στο «VINYΛΙΟ»!

