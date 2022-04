Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: Συνεχίζεται η “ύστατη μάχη”

Τι ανέφερε ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε στο βραδινό διάγγελμά του ότι η χώρα του δεν διαθέτει τα απαιτούμενα όπλα για να απελευθερώσει την πολιορκημένη Μαριούπολη, που θεωρείται πως οδεύει να πέσει στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων.

«Αν είχαμε μαχητικά αεροσκάφη και αρκετά βαριά τεθωρακισμένα, το απαραίτητο πυροβολικό, θα τα καταφέρναμε», είπε.

«Είμαι σίγουρος πως θα λάβουμε σχεδόν όλα όσα χρειαζόμαστε. Αλλά δεν χάνεται μόνο χρόνος. Χάνονται ζωές Ουκρανών. Ζωές που δεν θα γυρίσουν πίσω», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντανιέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε νωρίτερα χθες ότι ο τομέας του λιμανιού της Μαριούπολης, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες εδώ και εβδομάδες, έπεσε στα χέρια της ρωσικής πλευράς.

Οι αυτονομιστές προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να αποσπάσουν τη Μαριούπολη, αστικό κέντρο στρατηγικής σημασίας λόγω της τοποθεσίας του, πάνω στην Αζοφική Θάλασσα, από τα χέρια των ουκρανικών δυνάμεων.

Αξιωματικοί δυτικών κρατών παρατηρούν ότι οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος στις συγκρούσεις σε αστικό περιβάλλον.

Μολαταύτα ο επικεφαλής των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι διαβεβαίωσε ότι δεν έχει κοπεί η σύνδεση με τα στρατεύματα που υπερασπίζονται τη Μαριούπολη, διαψεύδοντας πληροφορίες κατά τις οποίες οι ουκρανοί πεζοναύτες στην πόλη δεν έχουν καμία επαφή με την ουκρανική στρατιωτική ηγεσία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη Δύση να επιβάλλει ισχυρές κυρώσεις στη Μόσχα που θα αποτρέψουν ακόμη και τη συζήτηση για χρήση χημικών όπλων. "Είναι καιρός να φτιάξουμε το πακέτο κυρώσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ακούμε ούτε λόγια για όπλα μαζικής καταστροφής από τη ρωσική πλευρά", ανέφερε. Χαρακτήρισε μάλιστα απαραίτητο, ένα εμπάργκο πετρελαίου κατά της Ρωσίας, τονίζοντας ότι "κάθε νέο πακέτο κυρώσεων που δεν επηρεάζει το πετρέλαιο θα γίνει δεκτό στη Μόσχα με χαμόγελο".

Νωρίτερα εχθές, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε νέο δραματικό μήνυμα για βοήθεια σε όπλα. Τόνισε οτι την Ουκρανία περιμένει μία από τις πιο δύσκολες μάχε, προσθέτοντας ότι το εάν θα σταθεί όρθια ή όχι εξαρτάται και από τη βοήθεια που θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανησυχία στη διεθνή κοινότητα προκαλούν οι πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες περί χρήσης χημικών όπλων στην πολιορκούμενη Μαριούπολη.

Νωρίτερα εχθές, το ουκρανικό τάγμα Αζόφ κατήγγειλε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών όπλων στην πολιορκημένη Μαριούπολη. Το τάγμα των ουκρανών ακροδεξιών ανέφερε συγκεκριμένα, μέσω Telegram, ότι μία άγνωστη ουσία ερρίφθη από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) στην πόλη, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και διαταραχή του συντονισμού της κίνησης.

Το δημόσιο ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne ανέφερε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση της πληροφορίας αυτής από επίσημες πηγές.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο βραδινό διάγγελμά του ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει εάν αυτά έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.

Το Κίεβο και δυτικές κυβερνήσεις ερίζουν ότι η πιθανότητα η Ρωσία να κάνει χρήση χημικών όπλων στον πόλεμο είναι «πολύ υψηλή».

"Εάν οι πληροφορίες αληθεύουν είναι βαθύτατα ανησυχητικές" δηλώνει το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι ενήμερη για τις αναφορές από τη Μαριούπολη περί χρήσης χημικού όπλου από τον ρωσικό στρατό.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία, πάντως παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ανέφερε ο εκπρόσωπός του Τζον Κέρμπι.

«Οι πληροφορίες αυτές, αν αληθεύουν, είναι βαθιά ανησυχητικές και αντανακλούν τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει για την πιθανότητα η Ρωσία να χρησιμοποιήσει» χημικά όπλα, ή «δακρυγόνα αναμεμειγμένα με χημικούς παράγοντες» στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Οποιαδήποτε χρήση τέτοιων όπλων θα αποτελούσε απάνθρωπη κλιμάκωση", επισημαίνει η βρετανική κυβέρνηση

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας ανέφερε ότι η χώρα της «συνεργάζεται επειγόντως» με «εταίρους» της στο πεδίο προκειμένου «να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες» για την καταγγελθείσα χρήση χημικών όπλων.

«Οποιαδήποτε χρήση τέτοιων όπλων θα αποτελούσε απάνθρωπη κλιμάκωση σε αυτή τη σύρραξη και θα φροντίσουμε ο (πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν και το καθεστώς του να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που δέχθηκε χθες Δευτέρα το Χάρκοβο, έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Σινεγκούμποφ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κρατούν σταθερά τις θέσεις τους στην περιοχή και οι ρώσοι εισβολείς δεν διστάζουν να βάζουν στο στόχαστρό τους αμάχους. Από τις σημερινές επιθέσεις, «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών ένα 13χρονο παιδί. Υπάρχουν 19 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικία 4 και 9 ετών», δήλωσε.

Ο Σινεγκούμποφ κατήγγειλε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διασπείρει νάρκες στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Για τα ισχυρά πλήγματα που δεχόταν το Χάρκοβο είχε μιλήσει λίγες ώρες νωρίτερα στην ουκρανική τηλεόραση ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοφ, ενημερώνοντας πως υπάρχουν «πολλά θύματα».

Ερωτηθείς για τον κίνδυνο μιας νέας ρωσικής επίθεσης στην περιοχή, για τον οποίο προειδοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, ο Τερέχοφ είπε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε εγρήγορση και έτοιμες να υπερασπιστούν την πόλη. «Δεν υπάρχει πανικός στην πόλη», σημείωσε ο Τερέχοφ.

