Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ρωσική επίθεση επικεντρώνεται στο Ντονμπάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπορέλ προειδοποιεί για κλιμάκωση των εχθροπραξίων στα ανατολικά. Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Στο Ντόνμπας φαίνεται ότι μετατοπίζεται το επίκεντρο του πολέμου, ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο.

«Φοβάμαι ότι τα ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται στα ανατολικά για να ξεκινήσουν επίθεση στο Ντόνμπας. Το γνωρίζουν αυτό οι Ουκρανοί. Φοβάμαι ότι την επόμενη ημέρα ο πόλεμος θα ενταθεί στο Ντόμπας», σημείωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Παράλληλα ο ίδιος επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων που ήδη έχουν αποφασιστεί, αλλά και τα επόμενα βήματα.

Βομβαρδισμοί σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίσθηκαν στις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, με τις ουκρανικές δυνάμεις να αποκρούουν επιθέσεις και να καταστρέφουν ρωσικά άρματα μάχης, οχήματα και πυροβολικό, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε τακτικό δελτίο Τύπου που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω του Twitter.

Η προηγούμενη χρήση από τις ρωσικές δυνάμεις πυρομαχικών φωσφόρου στην περιφέρεια του Ντονέτσκ καθιστά πιθανή τη μελλοντική χρήση των πυρομαχικών αυτών στη Μαριούπολη, καθώς εντείνεται η μάχη για την πόλη, ανακοίνωσε η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, το γεγονός ότι η Ρωσία συνεχίζει να βασίζεται σε μη τηλεκατευθυνόμενες βόμβες μειώνει την ικανότητά της να πραγματοποιεί επιθέσεις ακριβείας σε στόχους κατά τις επιδρομές της και αυξάνει πολύ τον κίνδυνο περαιτέρω απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Το Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει την αναφορά.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπάγου: Νύχτα τρόμου για δυο γυναίκες

“Το Πρωινό” - Νονός Μαλένας: τι λέει για τη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Ουκρανία – Καντίροφ: Θα κατακτήσουμε και το Κίεβο μετά το Ντονμπάς