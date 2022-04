Πολιτική

Μητσοτάκης - Πατριάρχης Αλεξανδρείας: Μήνυμα ενότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών (εικόνες)



Τι συζήτησαν για τη στήριξη και ενίσχυση της Ορθοδοξίας στην Αφρική.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄, στο πλαίσιο επίσκεψης του Μακαριωτάτου στην Αθήνα και συζήτησαν για τις προκλήσεις της εποχής αναδεικνύοντας σε προτεραιότητα τη διατήρηση της ενότητας Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Στη συνάντηση έγινε επισκόπηση όλων των θεμάτων που αφορούν το Πρεσβυγενές Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί στην περιοχή πνευματικής και εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Πατριάρχη και τονίστηκε ο απαιτητικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει στην Αφρική προς όφελος του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε στον Μακαριώτατο την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης σε όλα τα θέματα που αφορούν την Εκκλησία της Αλεξανδρείας και το Ελληνορθόδοξο ποίμνιο στην Αφρική.

Κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε ότι, στην τρέχουσα συγκυρία, η διατήρηση της ενότητας Ορθοδόξων Εκκλησιών εξακολουθεί να παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

