Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της! (εικόνες)

Η τρυφερή ανάρτηση της Εριέττας.

Η Εριέττα Κούρκουλου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί πριν από λιγότερο από έναν μήνα.

Η νέα μανούλα κρατά πανευτυχής στην αγκαλιά το υγιέστατο κοριτσάκι της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Βύρωνα Βασειλιάδη.

Η μεγάλη του αγάπη για τα παιδιά και η επιθυμία τους να κάνουν δικά τους, πραγματοποιήθηκαν και πλέον το ζευγάρι βιώνει την καλύτερη περίοδό του.

