Η Κάιλι Τζένερ μας δείχνει το σώμα της δύο μήνες μετά από την γέννηση του γιού της! (εικόνες)

Πως είναι το σώμα της διάσημης influencer μετά από δύο τοκετούς!

Η Kylie Jenner αποτελεί μια από τις αγαπημένες μας influencer και τις πιο γνωστές προσωπικότητες των social media

Η γνωστή influencer μοιράζεται καθημερινά μερικά στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της, είτε από τα μητρικά της καθήκοντα είτε τα επαγγελματικά, τα οποία παρακολουθούν πάνω 327 εκατομμύρια άνθρωποι.

Η διάσημη τηλεπερσόνα, μέλος της οικογένειας Kardashian και δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αλλά και μητέρα δύο παιδιών μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα με υποχρεώσεις αλλά και καθήκοντα. Τίποτα όμως δεν την σταματά και δεν την εμποδίζει από το να βρει λίγο χρόνο για τον εαυτό της αλλά και τους διαδικτυακούς της φίλους και θαυμαστές.

Αυτή τη φορά η Kylie Jenner μας έδειξε πως είναι σήμερα το σώμα της μετά από τη γέννηση του γιού της που αποτελεί τον δεύτερο τοκετό που έχει ολοκληρώσει. Όπως βλέπουμε η ίδια δεν φαίνεται να επηρεάστηκε πολύ από την εγκυμοσύνη της και τα δυνατά genetics της σε συνδυασμό με σωστή διατροφή και άσκηση, την βοήθησαν να αποκτήσει και πάλι την εντυπωσιακή σιλουέτα της.

Η influencer με τις εντυπωσιακές και juicy καμπύλες που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με τα αθλητικά της ρούχα και δίχως ίχνος make up και κλέβει για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις.

