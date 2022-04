Κόσμος

Ουκρανία: Συνελήφθη ο κουμπάρος του Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δημοσίευσε φωτογραφία του φιλορώσου Ουκρανού και κουμπάρου του Πούτιν σιδηροδέσμιο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιοποίησε σήμερα μια φωτογραφία του φιλορώσου ουκρανού πολιτικού Βίκτορ Μεντβεντσούκ με χειροπέδες, ύστερα από μια «επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων» για τη σύλληψή του.

Τον Φεβρουάριο, η ουκρανική κυβέρνηση ανέφερε πως ο Μεντβεντσούκ, ηγέτης του κόμματος «Αντιπολιτευόμενη Πλατφόρμα – Για τη Ζωή», είχε διαφύγει από κατ’ οίκον περιορισμό, αφότου βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατηγορία της προδοσίας.

Ο Βίκτορ Μεντβεντσούκ, ο οποίος σημειωτέον έχει δηλώσει ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι νονός της κόρης του, αρνείται ότι έχει κάνει οτιδήποτε μεμπτό.

