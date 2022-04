Πολιτική

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί – Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Αναστολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Ανένδοτος ο Υπουργός Υγείας για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Τα μέτρα για τον κορονοϊό και το ενδεχόμενο διαγραφής προστίμου στους άνω των 60 ετών.

Για τη χαλάρωση των μέτρων που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη μίλησε ο Υπουργός Υγεία στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Διευκρίνισε ότι από την «1η Μαΐου αναστέλλεται η επίδειξη του πιστοποιητικού, κάτι που σημαίνει ότι, οι ανεμβολιάστοι θα είναι χωρίς τεστ, σε εστίαση και γήπεδα».

«Γυρίζει στο 100% η πληρότητα» συμπλήρωσε σχετικά.

Ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι, «παραμένει η μάσκα σε κλειστούς χώρους και σχολεία, μέχρι 31 Μαΐου. Από 1η Ιουνίου θα υπάρξει άρση της υποχρέωσης, αλλά κατ’ελάχιστον στους χώρους όπως ΜΜΜ, νοσοκομεία».

«Αν ήταν προεκλογικό το μέτρο, θα το αναγγέλλαμε Μάρτιο – Απρίλιο του 2023», απάντησε σε σχετικό σχόλιο.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι, «η πανδημία είναι εδώ και κάνει φαινόμενα και κύκλους.

Τα στοιχεία δείχνουν πτώση που συνδέεται και με τον καιρό και με τον εμβολιασμό. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν το ίδιο μοντέλο με μας, χαλάρωση το καλοκαίρι και επιφυλακή, για αυτό τα μέτρα αναστέλλονται, δεν καταργούνται».

Και συμπλήρωσε σε ερώτημα σχετικό με τη γνώμη της Επιτροπής πάνω στα μέτρα ότι, «το συνολικό πλάνο της αποκλιμάκωσης, βρίσκει σύμφωνη την Επιτροπή».

Για το ζήτημα της αναστολής των ανεμβολίαστων υγειονομικών, υπενθύμισε ότι ο σχετικός νόμος προβλέπει ότι θα υπάρχει αναστολή μέχρι τις 31/12 και πως «όποιος υπηρετεί το Σύστημα Υγείας πρέπει να σέβεται την επιστήμη του».

Ξεκαθάρισε πως «στο ΕΣΥ πρέπει να είσαι εμβολιασμένος, αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες τις πανδημίας, δεν μπορούν να επιστρέψουν οι ανεμβολιάστοι», σημειώνοντας πως «δεν θέλω να δώσω ελπίδες ότι θα αλλάξει κάτι».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει πιθανότητα διαγραφής των προστίμων στους ανεμβολίαστους άνω των 60, δεδομένης της άρσης του μέτρου, έστω και με εισοδηματικά κριτήρια, είπε πως «υπάρχει σκέψη σε περίπτωση που εμβολιαστούν όσοι τους έχει ήδη επιβληθεί το πρόστιμο, να διαγραφεί», διευκρινίζοντας ότι, είναι κάτι που βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση.

Ερωτηθείς τέλος, για το αν θα ανοίξει η 4η δόση για όλο τον πληθυσμό, απάντησε πως αναμένονται κεντρικές αποφάσεις από τον ΕΜΑ και τον ECDC μέσα στον Απρίλιο.

