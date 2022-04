Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Ηλιάδης: να έλεγα “φονιά” τη μάνα της Τζωρτζίνας; (βίντεο)

Ο γιατρός της Τζωρτζίνας, μιλά για τη στάση της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δακσαλάκη που τον προβλημάτισε στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο Ανδρέας Ηλιάδης, Διευθυντής ΜΕΘ Παίδων Πατρών, σχετικά με την υπόθεση των νεκρών παιδιών στην Πάτρα.

Ο εντατικολόγος που ήταν από τους γιατρούς που επανέφεραν στη ζωή τη Τζωρτζίνα, μετά την πρώτη ανακοπή, μίλησε στην Κέλλυ Χεινοπώρου για τη Ρούλα Πισπιρίγκου και τον Μάνο Δασκαλάκη, αλλά και για τις κινήσεις που έκανε όταν αντιλήφθηκε πως η συμπεριφορά της οικογένειας, ήθελε διερεύνηση.

Όπως ανέφερε αρχικά, ο ρόλος του ως εντατικολόγος είναι συγκεκριμένος, με πολύ αυστηρό πρωτόκολλο. Έπειτα τόνισε πως ο γιατρός στην εντατική εκτός από τον ασθενή, συνεργάζεται και μετην οικογένεια, αφήνοντας να εννοηθεί πως κάτι τέτοιο δεν υπήρξε.

Όπως επεσήμανε, είχε δει πως η οικογένεια χρειαζόταν κάποια βοήθεια και τόνισε για τα το αν θα μπορούσαν να σωθούν τα παιδάκια: "Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να σωθούν, αλλά ξέρω ότι το σύστημα θα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι η οικογένεια χρειαζόταν φροντίδα."

Σχετικά με το αν έκανε κάταγγελία, ο κ. Ηλιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων: "Με δύο θανάτους, φανταστείτε να έκανα καταγγελία για ανθρωποκτονία. Η μήνυση θα ήταν το λιγότερο. Θα έβγαινα να πω για μία μάνα που είχε δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις από το κράτος, θα την έλεγα φονιά."

Και συνεχίζει: "Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι οι κινήσεις που έκανα ήταν σωστές. Βάλτε τα πράγματα κάτω και πείτε μου αν εσεις αν θα λέγατε δολοφόνο μία μητέρα που έκλαιγε στην εντατική για το παιδί της που έπαθε καρδιακή προσβολή."

Όσον αφορά για το αν αισθάνεται ικανοποίηση που η Ρούλα Πισπιρίγκου, βρίσκεται στη φυλακή αναφέρει: "Είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί εμεις στην εντατική θέλουμε να σώζουμε ζωές."

