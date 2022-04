Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Οι μεγάλοι νικητές της σεζόν

H ανταπόκριση του κοινού δεν αποτυπώθηκε μόνο στον πίνακα τηλεθέασης, αλλά και μέσα από χιλιάδες βίντεο και μηνύματα αγάπης.

Με καυστική σάτιρα και πηγαίο αυθορμητισμό, οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν φέτος στον ΑΝΤ1 και έκαναν αίσθηση με τη σαρωτική πορεία τους. Αγγίζοντας, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα, διέγραψαν μια ξέφρενη κούρσα στην τηλεθέαση και άφησαν πίσω τον ανταγωνισμό, με μεγάλη διαφορά.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα έως και Πέμπτη έβαλαν στο μικροσκόπιο της σάτιράς τους όλα τα σοβαρά, αλλά και ευτράπελα της καθημερινότητάς μας. Αποδομώντας ό,τι συμβαίνει γύρω μας, έδωσαν μια άλλη οπτική των γεγονότων. H ανταπόκριση του κοινού δεν αποτυπώθηκε μόνο στον πίνακα τηλεθέασης, αλλά και μέσα από χιλιάδες βίντεο και μηνύματα αγάπης. Η συμμετοχή των τηλεθεατών ήταν μοναδική και το ραντεβού με τη σάτιρα των «Ράδιο Αρβύλα» ήταν σταθερό, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η εκπομπή που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, από την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα του ΑΝΤ1 μέχρι και την τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν, είχε καθημερινά απόλυτη κυριαρχία και πολύ υψηλές επιδόσεις στην πλειοψηφία των ηλικιακών κοινών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής τους, με μέσο όρο 21,5%, στο δυναμικό κοινό 18-54, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 9 μονάδες. Καθ’όλη τη διάρκεια της σεζόν, η δυναμική της εκπομπής ήταν εντυπωσιακή σε όλα τα κοινά, κάνοντας την παρέα της Θεσσαλονίκης οικογενειακή υπόθεση.

Το «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» παρακολούθησαν έστω και για 1’, κατά μέσο όρο, 1.620.000 τηλεθεατές, στο σύνολο του κοινού.

Ό,τι μας έκανε να γελάσουμε, ό,τι μας έκανε να προβληματιστούμε ήταν στο ξεχωριστό Top 20 των «Ράδιο Αρβύλα».

Ήταν άμεσοι, ήταν καυστικοί, ήταν αυθόρμητοι. Ήταν οι ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ και ήταν η ΣΑΤΙΡΑ στα καλύτερά της!

