Κοινωνία

Πισπιρίγκου: “Μίλησε” το τάμπλετ της Τζωρτζίνας

Βρέθηκαν ειδοποιήσεις της Google για φρμακευτικές ουσίες. Τι αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1.

Σημαντική αποκάλυψη, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1, για το τάμπλετ που ανασύρθηκε από τον τάφο της μικρής Τζωρτζίνας, για τον θάνατο της οποίας κατηγορείται η μητέρα της Ρούλα Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με την υψηλόβαθμη πηγή υπήρξαν αναζητήσεις και επικοινωνίες που εντοπίστηκαν στον τάμπλετ, οι οποίες «καίνε» την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Συγκεκριμένα, η ίδια πηγή ανέφερε ότι κατά την εξέταση του τάμπλετ της Τζωρτζίνας, το οποίο ανασύρθηκε από το φέρετρο της άτυχης 9χρονης, βρέθηκαν ειδοποιήσεις της Google για φαρμακευτικές ουσίες.

Οι εξελίξεις για την υπόθεση είναι ραγδαίες με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μια την άλλη.

