Ελληνοτουρκικά: Νέες τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά.



Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Παρασκευή 15 Απριλίου, υπερπτήσεις πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες.

Συγκεκριμένα, στις 18:33 τα τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες ενώ πραγματοποίησαν και νέα υπερπτήση στις 18:35 , όλες στις 26.000 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

